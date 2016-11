Donald Trumpin propagandakone aikoo ohjata Ranskan vaaleja – "EU-projekti on erittäin vakavassa vaarassa"

Ranskalaispuolue Kansallinen rintama (Front National) toivottaa yhdysvaltalaisen uutistoimisto Breitbart Newsin tervetulleeksi Ranskaan.

– Kaikki vaihtoehtomediat ovat positiivinen ilmiö. Donald Trump on siitä esimerkki, sanoo ranskalaisparlamentaarikko Marion Marechal-Le Pen, jonka täti Marine Le Pen johtaa Kansallista rintamaa.

Breitbart News ilmoitti aiemmin tällä viikolla, että se suunnittelee liiketoimintaa Ranskassa.

– Euroopassa on lukijakunta, jota palvellaan huonosti. Samat lukijat on sivuutettu sekä Britanniassa että Yhdysvalloissa, sanoo Breitbartin päätoimittaja Alex Marlow New York Timesille.

Breitbartia pidetään laitaoikeistolaisena ja populistisena tiedotusvälineenä. Presidentiksi valittu Trump on nimittänyt Breitbartin puheenjohtaja Stephen Bannonin strategiajohtajakseen.

EU-parlamentaarikko Heidi Hautala (vihr.) pitää Breitbartin rantautumista Eurooppaan huolestuttavana ilmiönä. Hän muistuttaa, että Ranskassa on presidentinvaalit puolen vuoden päästä ja että Breitbart pyrkii vaikuttamaan niiden lopputulokseen. Marine Le Pen on vaaleissa ehdolla.

– Nyt on sellainen hetki, että pitää todeta, että EU-projekti on erittäin vakavassa vaarassa. EU ei todellakaan ole itsestäänselvyys.

Hänen mukaansa EU:hun kohdistuu paineita monelta suunnalta: Trumpin lisäksi Britannia aikoo jättää unionin, ja Venäjän ulkopolitiikkaa muuttuu yhä aggressiivisemmaksi. Turkin hallinto on tehnyt laajoja puhdistuksia kesällä tapahtuneen vallankaappausyrityksen jälkeen.

Hautala arvioi, että Breitbart yrittää hyödyntää näitä tekijöitä.

– Breitbart palvelee ja aikoo palvella sitä äänestäjäkuntaa, joka on tyytymätön maailman menoon, siis niitä jotka äänestivät Trumpia ja jotka äänestivät Brexitin puolesta. On käynnissä sellainen prosessi että oksat pois.

Marlow onkin ilmoittanut, että Breitbart aikoo tukea Le Peniä, minkä lisäksi se haluaa vaikuttaa myös Saksan vaaleihin.

Hautala kaipaa keinoja vastata propagandamedioiden leviämiseen, mutta ei keksi muita keinoja kuin EU:n pienen faktantarkistustoimiston: EU:n ulkosuhdehallinto kokoaa disinformation review -katsaukseensa Venäjä-myönteisten tahojen levittämää väärää tietoa.

Myös Facebookia ja muuta sosiaalista mediaa on vaadittu rajoittamaan ns. valemedioiden uutisia. Kokoomusmeppi Henna Virkkunen sanoo, että Yhdysvaltain vaalien aikaan jaettiin miljoona kertaa "uutista", jossa paavi kehotti äänestämään Trumpia. Tieto ei pitänyt paikkaansa.

Virkkunen arvioi, että lainsäädännön kautta voi olla vaikeaa vaikuttaa Facebookin tarjoamiin sisältöihin.

– Tällä hetkellä tuntuu, että siihen ei ole mahdollisuutta. Luottaisin ihmisten omaan mediakriittisyyteen ja laadukkaaseen journalismiin.

EU-parlamentaarikko Sirpa Pietikäinen (kok.) vertaa Facebookia kauppaan. Kauppa on myyntialusta, joka joutuu kantamaan vastuun, jos se myy tavaraa, joka on tuotettu epäeettisesti vaikkapa Kiinassa. Samalla tavoin Facebook on julkaisualusta, jonka täytyy olla vastuussa julkaisemastaan materiaalista, ainakin silloin, jos kyse on selvistä valheista.

– Virtuaalimaailma ei voi olla toinen maailma, vaan siellä täytyy olla samat pelisäännöt.