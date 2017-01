Entä jos liikenneyhtiö ei toteudu? Anne Berner: Tehtäviä siirtyy maakunnille

Anne Bernerin torstaina esittelemä liikenneverkkoselvitys lähtee siitä, että nyt valtion omistuksessa olevat liikenneverkot siirrettäisiin uuteen osakeyhtiöön, jonka omistaisi 65-prosenttisesti valtio ja 35-prosenttisesti maakunnat. Yhtiöön tulisi siten kahden tason demokratia, josta voitaisiin tarkemmin sopia osakassopimuksella.

– Tässä valmistelussa on lähdetty myöskin siitä liikkeelle, että tämän on oltava synkronissa maakuntauudistuksen kanssa, Berner sanoi torstaina liikenneverkkoselvitystä koskeneessa tiedotustilaisuudessa.

Maakuntien rooli on muodostunut liikenneverkkoselvityksessä keskeiseksi monella tapaa, kun sitä on valmisteltu rinnan maakuntauudistuksen kanssa, jonka on tarkoitus tulla voimaan vuonna 2019.

– Mikäli tätä hanketta ei vietäisi eteenpäin, syntyisi ratkaisu, jossa maakunnille siirtyisi merkittävä määrä nykyisiä väylänpitoon liittyviä tehtäviä ja liikenneinfrajärjestelmän suunnittelua ja palveluiden ostoratkaisuja, Berner sanoi .

Hän kertoi, että liikenneverkkoyhtiön perustamisella on kiire, koska sitä ei voi irrottaa maakuntauudistuksesta. Näin ollen lausuntokierroksen ja poliittisen keskustelun jälkeen hallituksen pitäisi päättää keväällä kehys- tai puoliväliriihen yhteydessä huhtikuussa, perustetaanko liikenneverkkoyhtiö vai ei.

Sen jälkeen valmisteltaisiin siihen liittyvät lait ja budjettiriihessä valmisteltaisiin hankkeeseen liittyvät verouudistukset.