IL: Varo tätä sähköhäiriötä myrskyn jälkeen

Myrskyn jälkeen on syytä olla tarkkana, mikäli kodin sähkölaitteet eivät toimi tavalliseen tapaan, kertoo Iltalehti.

Jos valot palavat poikkeuksellisen kirkkaana tai himmeänä tai sähkölaitteet temppuilevat, kyse voi olla nollaviasta – vaarallisesta sähköhäiriöstä, joka voi nostaa jännitteen 230 voltista jopa 400 volttiin. Tämä voi johtaa sähköiskuun, tulipaloon tai kodinkoneiden rikkoutumiseen.

nollavika syntyy, kun sähköverkon paluu- eli nollajohdin katkeaa esimerkiksi sähkölinjalle kaatuneen puun vuoksi.

Jos epäilet kodissasi nollavikaa, katkaise sähköt pääkytkimestä varovaisesti.

– Ole varovainen ja käytä kuivia nahka- tai kumihanskoja sähköjen katkaisussa, sillä sähkökeskuksen metallinen runko voi olla jännitteinen. Turvallisuussyistä avaa sähkökaappi ja koske pääkytkimeen vain yhdellä kädellä. Pidä toinen käsi esimerkiksi taskussa, ohjeistaa Carunan käyttökeskuspäällikkö Kimmo Vainiola.

Tämän jälkeen tulee soittaa tilanteesta sähkönjakeluverkon vikapalveluun.