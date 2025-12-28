Verkkouutiset

Venäjän ilmaiskun tuhoja lauantaina Kiovassa. (Photo by VLADYSLAV MUSIENKO/AFP/LEHTIKUVA)

Ukrainan mukaan Venäjän kokonaistappiot ovat yli 1,2 miljoonaa miestä

  • Julkaistu 28.12.2025 | 11:20
  • Päivitetty 28.12.2025 | 11:20
  • Ukrainan sota
Maan pääesikunta ilmoittaa ampuneensa alas lauantaina peräti 688 hyökkääjän lennokkia.
Ukrainan pääesikunta kertoo, että venäläisten kokonaistappiot ovat nyt noin 1 204 510 miestä sitten sodan alkamisen jälkeen helmikuussa 2022. Viimeisen vuorokauden tappioiksi Ukraina ilmoittaa 1 200 venäläistä.

Myös hyökkääjän kalustotappioiden kerrotaan olevan suuret.

Ukrainan puolustusvoimien sanotaan tuhonneen kaikkiaan 11 469 vihollisen panssarivaunua (+5 viimeisen vuorokauden aikana), 23 831 panssaroitua taisteluajoneuvoa (+8), 35 557 tykistöasetta (+15), 1 581 raketinheitintä (+2), 1 264 ilmatorjuntajärjestelmää, 71 778 muuta ajoneuvoa ja säiliöautoa (+166) sekä 4 029 kappaletta erilaisia erikoisvarusteita.

Lisäksi Ukraina sanoo tuhonneensa 434 lentokonetta, 347 helikoptereita, 96 227 lennokkia (+688), 4 136 risteilyohjusta (+29) sekä 28 sota-alusta ja yhden sukellusveneen.

Uusimmat
