Ukrainan mukaan Venäjän kokonaistappiot ovat yli 1,2 miljoonaa miestä

Ukrainan pääesikunta kertoo, että venäläisten kokonaistappiot ovat nyt noin 1 204 510 miestä sitten sodan alkamisen jälkeen helmikuussa 2022. Viimeisen vuorokauden tappioiksi Ukraina ilmoittaa 1 200 venäläistä.
Myös hyökkääjän kalustotappioiden kerrotaan olevan suuret.
Ukrainan puolustusvoimien sanotaan tuhonneen kaikkiaan 11 469 vihollisen panssarivaunua (+5 viimeisen vuorokauden aikana), 23 831 panssaroitua taisteluajoneuvoa (+8), 35 557 tykistöasetta (+15), 1 581 raketinheitintä (+2), 1 264 ilmatorjuntajärjestelmää, 71 778 muuta ajoneuvoa ja säiliöautoa (+166) sekä 4 029 kappaletta erilaisia erikoisvarusteita.
Lisäksi Ukraina sanoo tuhonneensa 434 lentokonetta, 347 helikoptereita, 96 227 lennokkia (+688), 4 136 risteilyohjusta (+29) sekä 28 sota-alusta ja yhden sukellusveneen.