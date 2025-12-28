Suomalaisia FPV-drooneja on jo Ukrainassa

Suomalainen puolustusalan yhtiö Summa Defence tiedotti joulun alla toimittaneensa Ukrainan puolustusvoimille ensimmäisen erän Zeus-FPV-drooneja. Yhtiön miehittämättömiin lentolaitteisiin keskittyneen Drones-liiketoimintayksikön toimittamien droonien määrää tai kaupan arvoa ei ole julkistettu.

Yhtiön toimitusjohtaja Jussi Holopaisen mukaan ZEUS FPV:stä on saatu myönteistä palautetta Ukrainan puolustusvoimilta, ja droonia on testattu vaikeissa taisteluolosuhteissa.

– Hyvin alkanutta projektia jatketaan kasvavilla volyymeilla vuonna 2026, lupaa Holopainen.

Zeus-droonit ovat kaksikäyttötuotteita, joiden teollinen toimitusvalmius on rakennettu kuluvan vuoden aikana. Lopullisena tavoitteena on luoda taistelutestattu ratkaisu, joka soveltuisi eurooppalaisille asiakkaille.

Marraskuussa 2024 Summa Defence ilmoitti ensi kertaa suunnitelmistaan rakentaa droonien tuotantolaitos yhdessä ukrainalaiskumppanien kanssa. Miehittämättömien lentolaitteiden ohella on määrä tuottaa maan päällä liikkuvia robottijärjestelmiä ja meridrooneja.

Zeus FPV:stä on tarjolla kolmea versiota, joista pienin on 2,5 tuuman mikrodrooni. Sen toimintasäde on kaksi kilometriä, lentoaika normaalinopeudella kahdeksasta kymmeneen minuuttia. Vain 225 grammaa painava drooni pystyy kantamaan 300 gramman hyötykuorman.

Zeusin 11:n ja 13 tuuman versiot ovat saatavissa joko valokuitu- tai radio-ohjauksella. 11 tuuman droonin toimintasäde valokuituohjauksella on 15 kilometriä 3 kilogramman kuormalla, radio-ohjauksella 20 kilometriä 4–5 kilogramman kuormalla. 13 tuuman version toimintasäde valokuituohjauksella on yli 20 kilometriä kolmen kilogramman kuormalla.