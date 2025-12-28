Asiantuntijat KL:ssä: Asuntolainan ylimääräisiä lyhennyksiä ei nyt kannata tehdä

Kauppalehti kysyi viideltä ekonomistilta olisiko nyt sopiva aika tehdä ylimääräinen lyhennys asuntolainoihin. Kyselyyn vastasivat Aktian pääekonomisti Lasse Corin, Säästöpankkiryhmän pääekonomisti Henna Mikkonen, Danske Bankin henkilöasiakkaiden lainoista vastaava Sari Takala ja Nordean ekonomisti Juho Kostiainen.

Yleinen vastaus oli, että korkotason ollessa suhteellisen matalalla, ei ylimääräisiä varojaan kannata välttämättä sijoittaa ylimääräisiin asuntolainan lyhennyksiin. Moni kehottaakin tarkastelemaan rahoilleen muita sijoituskohteita esimerkiksi osakemarkkinoilta.

– Monen asuntolainan korot liikkuvat tällä hetkellä 2,5–3 prosentin paikkeilla ja osakemarkkinoiden tuottoennusteet ovat noin seitsemässä prosentissa. Verojen jälkeenkin se on lähes viisi prosenttia, Kostiainen selittää.

– Jos lainakorko on korkea ja oletettu tuotto sijoituksista olisi matalampi kuin lainan korkokustannukset, lainan lyhentäminen voi olla järkevä ratkaisu, Takala puolestaan huomauttaa.

Kaikki kyselyyn vastanneet asiantuntijat kuitenkin korostivat, että ensisijaisesti tulisi tarkastella kunkin henkilökohtaista tilannetta. Esimerkiksi mielenrauhan kannalta voi olla hyvä lyhentää lainaa, jos laina jostain syystä pitää hereillä öisin.

Ekonomistit muistuttavat, että mikäli päätyy tekemään ylimääräisiä lyhennyksiä, ei näiden tulisi vaarantaa asuntolainallisen taloutta. Summien tulisi pysyä mielummin maltillisina ja puskurirahaa tilillä säilyttää yllättäviä tilanteita varten. Ainoastaan Corin suosittelee tekemään kerralla isomman lyhennyksen, mikäli sellaiseen päätyy.

– Jos asuntolainaan haluaa tehdä ylimääräisen lyhennyksen, pitäisi lyhennyksen olla merkittävä. Pieni ylimääräinen lyhennys ei vaikuta hirveästi kuukausierään, jolloin sen hyöty jää marginaaliseksi, hän selittää.

Paras hetki lyhentää lainaa on asiantuntijoiden mukaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, lainan vielä ollessa suurimmillaan. Takala kertoo, että laina-ajan loppupuolella tehdyt lyhennykset toki lyhentävät itse maksettavaa laina-aikaa, mutta sen alkupuolella tehdyt lyhennykset vaikuttavat koko loppuaikana tehtyjen korkojen määrään enemmän. Taloudelliset vaikutukset ovat siis sitä suuremmat, mitä varhaisemmassa vaiheessa lyhennykset tehdään.

Sijoittamalla ylimääräiset rahat esimerkiksi osakemarkkinoille ylimääräisen asuntolainalyhennyksen sijaan tulee samalla hajauttaneeksi varallisuuttaan, mikä on taloudellisesti järkevää, Mikkonen puolestaan muistuttaa.