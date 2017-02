PS-edustaja Natosta: Suomi tai Baltia eivät niin arvokkaita, että meitä puolustettaisiin täydellä massalla

Perussuomalaisten kansanedustaja Laura Huhtasaari kirjoittaa Uuden Suomen blogissa matkastaan Yhdysvaltoihin presidentti Donald Trumpin rukousaamiaiselle. Huhtasaaren mukaan aamiaisella rukoiltiin poliittisille päättäjille viisautta ja ymmärrystä.

– Tarjolla oli myös antoisia seminaareja. Osallistuin myös sellaiseen, joka oli tarkoitettu vain naisille.

Huhtasaari kertoo pohtineensa paljon Natoa.

– Tulin siihen lopputulemaan, että Suomi tai Baltian maat eivät koskaan tule olemaan niin arvokkaita, että meitä täydellä massalla puolustettaisiin. EU on väliaikainen. On kuitenkin yksi asia, mikä ei ole väliaikainen. Se on meidän naapuruutemme Venäjän kanssa. Meillä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin tulla toimeen ja harrastaa diplomaattista dialogia, hän kirjoittaa.

Huhtasaari sanoo, ettei hän ole Trumpin kanssa kaikesta samaa mieltä, mutta suurimmasta osasta kyllä.

– Ei ole kohtuuton vaatimus Trumpilta, että maahanmuuttajien pitää rakastaa amerikkalaisia ja heidän arvojaan. Ei pidä olla naiivi. Ruotsalaisilla ei ole ollut tarpeeksi poliittista kanttia puolustaa omia arvojaan ja siksi maahanmuuttajat ovat tuoneet Lähi-idän Ruotsiin, hän sanoo.

Yhdysvallat on Huhtasaaren mukaan sananvapauden maa.

– Yhdysvalloissa on laajempi sananvapaus kuin Suomessa. Jumalanpilkka pois laista ja kiihottaminen kansanryhmää vastaan tulee järkeistää. Vapauden hintana on ilkeä kieli. Mikään ei ole ilmaista, Huhtasaari sanoo.