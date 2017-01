Valtaosa ministereistä aikoo ehdolle kuntavaaleissa – HS: maakuntavaalit ja ajankäyttö mietityttävät

Suurin osa Suomen kärkipoliitikoista on päättänyt, lähteekö ehdolle kevään kuntavaaleissa. Helsingin Sanomien mukaan yli puolet nykyisistä ministereistä aikoo ehdolle. Heihin ei kuulu pääministeri Juha Sipilä (kesk), jonka vaimo Minna-Maaria Sipilä sen sijaan on keskustan ehdokkaana Kempeleessä. Keskustan ministereistä on tiettävästi ehdolle lähdössä ainoastaan perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula. Sipilä on ainoa eduskuntapuolueen puheenjohtaja, joka ei aio ehdokkaaksi.

Ulkoministeri Timo Soini (ps) ja valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok) aikovat ehdolle. Soini on istunut Espoon valtuustossa vuodesta 2001 ja Orpo Turun valtuustossa vuodesta 2005. Soinin ja Orpon lisäksi kaikki perussuomalaisten ja kokoomuksen ministerit ovat lähdössä ehdolle kotikunnissaan.

Kokoomuksen ministereistä ehdokkaina ovat siis myös opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen (Forssa), ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen (Espoo) ja sisäministeri Paula Risikko (Seinäjoki).

Perussuomalaisista ministereistä Soinin lisäksi ehdolle lähtevät oikeus- ja työministeri Jari Lindström (Kouvola), sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila (Muhos) ja puolustusministeri Jussi Niinistö, joka on tänä vuonna ehdolla Helsingissä. Niinistö on aiemmin istunut Nurmijärven valtuustossa.

Tulevat kuntavaalit ovat yhdenlainen kannatusmittaus istuvalle hallitukselle. Puolueet ovat pyrkineet saamaan listoilleen isoja nimiä, mutta samalla vaaleihin suhtaudutaan epäillen. Osa kunnanvaltuustojen vallasta on siirtymässä maakuntavaltuustoille, jotka valitaan ensimmäisen kerran jo vuonna 2018.

Esimerkiksi ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen kertoo Helsingin Sanomille pohtineensa, miten kunnallinen ja valtakunnallinen politiikka on ajallisesti yhdistettävissä.

– Mietin asiaa kesällä paljonkin, sillä valtuustotyöhön on pystyttävä käyttämään aikaa ja energiaa. Uskon kuitenkin, että työt pystyy yhdistämään: onhan Soinikin onnistunut siinä vuosien ajan.

Mykkäsen mukaan on tärkeä muistaa, että läsnäolo ei ole ainoa eikä tehokkain tapa vaikuttaa valtuustossa.

– On vaikea määrittää mitään yleispätevää sallittujen poissaolojen määrää, hän sanoo.

Erityisen hankalaa on kunnallis- ja EU-politiikan yhdistäminen. Ne harvat mepit, joita kunnanvaltuustoissa istuu, ovat usein poissaololistojen kärjessä.

Siitä huolimatta muutama europarlamentaarikko pohtii lähtemistä kuntavaaleihin. Varmasti ehdolla ovat Jussi Halla-aho (ps) ja Merja Kyllönen (vas). Ehdokkuutta harkitsevat ainakin Paavo Väyrynen (kesk) ja Henna Virkkunen (kok).