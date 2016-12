Kokoomuksen Antti Häkkänen: Venäjän tavoitteena on Suomen EU-ero

Antti Häkkänen ihmettelee niitä poliitikkoja, jotka leikittelevät EU-erolla. Hän muistutti, että Venäjä tavoittelee EU:n hajottamista ja harjoittaa aggressiivista suurvaltapolitiikkaa, jossa iso voittaa aina pienen.

Häkkäsen mukaan EU-erolla leikittelevien pitäisi nähdä, että myös Venäjä tavoittelee EU:n hajoamista.

– EU on nyt monellakin tapaa kriisissä. Mutta sille ei kannata naureskella Suomessa, koska toimiva ja yhtenäinen EU on suomalaisten turvallisuutta lisäävä tekijä. Euroopan turvallisuusjärjestyksen murrostilanteessa meidän kannattaa olla se eurooppalainen voima, joka on edistämässä EU:n yhtenäisyyttä ja päätöksentekokykyä, eikä rikkomassa sitä, Häkkänen sanoi Heinolan kaupungin itsenäisyyspäivän juhlassa.

Hän katsoo, että Venäjä tähtää Häkkäsen mukaan irrallisten kansallisvaltioiden Eurooppaan, jossa erityisesti pienet itäisen Euroopan maat kuuluisivat harmaalle vyöhykkeelle. Venäjän sekaantumisesta länsimaiden sisäisiin äänestyksiin tulee jatkuvasti uutta tietoa.

– Suomen EU-erossa olisi suurimpana voittajana (Vladimir) Putin. EU-erolla leikkiminen on vaarallista peliä. Olemme tehneet vuosikymmeniä töitä nykyisen vahvan kansainvälisen asemamme eteen. Nyt olisi viimeinen hetki kirkastaa silmät ja huomata, että Venäjän tavoitteena on Suomen EU-ero ja hajanainen Eurooppa, jossa suurvalta voittaa aina pienen maan. Suomen tulee tehdä hartiavoimin töitä yhtenäisen EU:n rakentamiseksi, Häkkänen korosti.

Suomen turvallisuuspoliittinen asema rakentuu Häkkäsen mukaan monesta pilarista.

– Omat uskottavat asevoimat ja vahva maanpuolustustahto ovat kaiken perusta. Kahdenvälinen yhteistyö Venäjän lisäksi muun muassa Ruotsin ja USA:n kanssa ovat erittäin tärkeitä. NATO-kumppanuus tuo yhteensopivuutta ja ymmärrystä sotilasliittoon kuuluvien maiden kanssa. Aktiivinen toiminta Etyj:ssä ja YK:ssa vahvistavat Suomen kansainvälistä roolia.

Suomen turvallisuuspoliittisen aseman kannalta tärkeimmäksi kansainvälisen yhteistyön linkiksi muodostuu kuitenkin Häkkäsen mukaan EU-jäsenyys.

– EU-jäsenenä olemme samassa pöydässä suurten NATO-maiden kanssa. Länsimaisiin arvoihin, rauhan edistämiseen, kansallisvaltioiden koskemattomuuteen ja kansainväliseen oikeuteen luottavat EU-maat ovat Suomen paras turvaa tuova yhteistyöelin sotilasliittoon kuulumattomana maana, Häkkänen muistutti.