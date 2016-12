Juhana Vartiainen Ylellä: Työllisyystavoitteet eivät ole toteutumassa

– Taloudessa on myönteisiä merkkejä, mutta jos katsotaan suhdanne-ennustajien käsityksiä, niin eihän näihin työllisyystavoitteisiin olla pääsemässä, sanoi kansanedustaja Juhana Vartiainen (kok.) Ylen Ykkösaamussa.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) on nähnyt taloudessa palon myönteisiä merkkejä. Hänen mielestään hallitus on pääsemässä tavoitteisiinsa. Hallitusohjelman tavoitteet ovat 72 prosentin työllisyysaste ja 110 000 uutta työpaikkaa tällä vaalikaudella.

– Valtiovarainministeriön syyskuun ennuste osoitti sellaista, että työllisyystavoite toteutuisi noin puoliksi, Vartiainen totesi.

Hänen mukaansa velkaantumisen taittuminenkaan ei ole nykylaskelmien valossa toteutumassa.

– Meillä on vielä jäämässä noin kuuden miljardin euron kestävyysvaje, johon ei ole vielä laskettu mahdollista sote-reformin onnistumista.

Vartiainen korosti, että nämä asiat on luettavissa valtiovarainministeriön ennusteesta, jonka tulisi olla päätöksenteon pohjana hallitukselle.

Vartiaisen mukaan pääministeri Sipilä luonnehtii kasvun merkkejä, ja se on hänen tehtävänsä. Vartiainen pitää tärkeänä, että pääministeri ja valtiovarainministeri pystyvät sopimaan hallituksen yhteisestä linjasta puolivälitarkasteluun mennessä.

– He kertovat, mitä lisätoimia on tehtävä, jotta tavoitteet saavutetaan. Meidän on kuitenkin pakko lopettaa velkaantuminen ja nostaa työllisyysastetta. Se 72 prosenttiakaan, jota nyt ei ilmeisesti saavuteta, ei ajan mittaan riitä.