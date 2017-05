Kysely: Vain 2 prosenttia valmis tuntien työmatkaan

Kolmen ensimmäisen kuukauden aikana kaikissa Suomen työttömyyskassoissa on käsitelty yhteensä vain 520 liikkuvuusavustushakemusta. Liki puolet on hylätty.

Vain kaksi prosenttia yli 2 000 vastaajasta olisi valmis käyttämään työmatkoihinsa yli kolme tuntia päivässä. Vastaajista 28 prosenttia voi matkustaa työn perässä parisen tuntia päivässä, mutta selvä enemmistö (70 %) ei halua käyttää työmatkoihinsa tuntia enempää.

– Ihmiset arvostavat vapaa-aikaansa, joten pari, kolme tuntia työmatkoihin käytettynä on paljon. Tämä selittää osittain myös sitä, ettei uudelle liikkuvuusavustukselle ole juuri ollut kysyntää, toteaa YTK:n toimitusjohtaja Auli Hänninen tiedotteessaan.

Työttömyyden helpottamiseksi hallitus on pyrkinyt edistämään työn perässä liikkumista. Vuoden alussa voimaan tulleen liikkuvuusavustuksen hyödyntäminen on kuitenkin jäänyt huomattavan vähäiseksi. Kolmen ensimmäisen kuukauden aikana kaikissa Suomen työttömyyskassoissa on käsitelty yhteensä vain 520 liikkuvuusavustushakemusta.

– Kassat tekevät joka kuukausi lähes satatuhatta työttömyysturvapäätöstä, joten siihen nähden liikkuvuusavustusta on haettu todella vähän, toteaa Hänninen.

Merkittävää on myös se, että näistä reilusta 500 hakemuksesta lähes puolet eli 244 hylättiin.

Työtön voi saada liikkuvuusavustusta, mikäli hän saa kokoaikatyötä, jonka työmatkan kesto on keskimäärin yli kolme tuntia päivässä. Osa-aikatyössä työmatkan pitää kestää keskimäärin yli kaksi tuntia päivässä.

Työmatka pitää kulkea nopeimmalla mahdollisella tavalla, mutta esimerkiksi oman auton hankkimista ei edellytetä. Aikaa laskettaessa huomioidaan myös kulkuvälineiden vaihtaminen odotusaikoineen.

– On myös muistettava, että liikkuvuusavustusta voidaan myöntää vain työttömyysetuuteen oikeutetulle. Sitä pitää hakea ennen työsuhteen alkamista, Hänninen muistuttaa.

Hänen mielestään työn perässä matkustamista on syytä tukea, jotta työttömyys saadaan laskemaan. Hänninen kuitenkin pohtii tapaa, jolla tuki työmatkoihin nyt järjestettiin.

– Tarvittiinko tähän uusi etuuslaji? Olisiko tämä tuki voitu hoitaa verotusta kehittämällä? Ehkä liikkuvuutta tuettaisiin kattavammin alentamalla työmatkakulujen verovähennyksen omavastuuta, Hänninen ehdottaa.

YTK-kassassa eli ns. Loimaan kassassa on noin 380 000 jäsentä.