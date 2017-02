Yrittäjä leimattiin netissä orjuuttajaksi työttömien nuorten työkokeilujen vuoksi – "tämäkö on kiitos?"

Orjafirmat-sivustolla on liki 15 000 seuraajaa Facebookissa.

– Rentouttavan viikonlopun päätteeksi sain lukea Facebookista olevani orjafirman omistaja ja orjatyövoiman käyttäjä. Luonnollisesti ensijärkytys oli suuri, yrittäjä Francis McCarron kirjoittaa Verkkouutisten blogissaan.

McCarron on kokoomuksen kaupunginvaltuutettu Lahdessa. Hän kertoo Facebookissa vaikuttavan Orjafirmat -sivuston syyttävän hänen yritystään ja montaa muuta kotimaista yritystä orjatyövoiman käytöstä. Syynä ovat McCarronin mukaan työttömille nuorille tarjotut kuukauden tai kahden työkokeilujaksot.

Orjafirmat kertoo Facebook-sivullaan, että sen tarkoituksena on pitää listaa palkatonta työtä teettävistä firmoista ja boikotoida niitä.

– Meillä on ollut työkokeilussa henkilö nyt neljä kertaa ja kaksi heistä on yritykseemme työllistynyt. Kolmannen kohdalla on sovittu, että tulee tulevana suvena kesätöihin, kunhan opiskeluiltaan ehtii, Francis McCarron. kertoo.

Hänen mielestään vastuuton orjuuttajaksi leimaaminen sosiaalisessa mediassa on vastenmielistä.

– Mielestäni, kaikki toimenpiteet mitä me yrittäjät ja työvoimaviranomaiset yhdessä voimme tehdä, jotta löydämme mahdollisimman monelle suomalaiselle työtä – edes osa-aikaista – ovat korvaamattomia. Vai onko niin, että tämän sivuston ylläpitäjien mielestä kaikkien työttömien tulisi pysyä työttöminä eikä edes yrittää päästä eteenpäin elämässään?

Francis McCarron muistuttaa, että työkokeilu sovitaan kolmikannassa yhdessä työvoimatoimiston, yrittäjän ja työkokeiluun tulevan henkilön kanssa.

– Ketään ei tähän voida pakottaa tai kiristää. Korostankin, että tämä on täysin vapaaehtoisuuteen perustuva järjestelmä, joka on vain yksi porras polulla työelämään.

– Onko todella niin, että meillä Suomessa on asiat niin hyvin, että voimme antaa ideologisesti arveluttavien tahojen vahingoittaa maamme puristuksissa olevaa yrittäjyyskenttää? Onko meillä todella asiat niin hyvin, että voimme jättää keinoja käyttämättä, kun etsimme työttömille ihmisille uutta työtä ja tietä hyvinvointiin, McCarron pohtii.

Hän sanoo olevansa pahoillaan oman yrityksensä ja muiden Orjafirmat-sivuston syyttämien yritysten puolesta.

– Tämäkö on kiitos kovasta työstä jota päivittäin teemme yhteiskuntamme eteen? Surullista ja vastuutonta.