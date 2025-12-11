Verkkouutiset

Ben Zyskowicz ja Petteri Orpo tervehtivät eduskunnan kahvilassa 11. joulukuutta 2025. (Kuvakaappaus videolta. Facebook/Timo Heinonen)

Ben Zyskowicz palasi eduskuntaan

  • Julkaistu 11.12.2025 | 18:50
  • Päivitetty 11.12.2025 | 18:51
  • Eduskunta
Varsinaiseen eduskuntatyöhön veteraanikansanedustaja palaa ensi helmikuun alussa.
Kokoomuksen kansanedustaja Ben Zyskowicz on palannut tänään eduskuntaan. Zyskowicz on vielä toipilas elokuun alussa saamansa aivoinfarktin jäljiltä.

Edustajatoveri Timo Heinonen on julkaisssut Facebookissa videon ja kuvan Zyskowiczin paluusta. Eduskuntatyöhön Zyskowicz palaa varsinaisesti vasta helmikuun alussa, mutta hän osallistui nyt kokoomuksen eduskuntaryhmän kokoukseen. Zyskowicz joi myös kahvit pääministeri Petteri Orpon kanssa.

– Ja katsokaa mikä vastaanotto yli puoluerajojen ja koko talon upealta väeltä. On vain yksi Ben, kommentoi Heinonen sydänmerkin kera.

Lokakuussa Ben Zyskowiczista tuli Suomen historian pitkäaikaisin kansanedustaja. Hän ollut eduskunnassa yhtäjaksoisesti 46 vuotta eli vuodesta 1979 lähtien.

Uusimmat
