Käänne Ukrainassa – sota on asiantuntijan mukaan loppumassa

R. Politikin Ukraina-analyytikko Balasz Jarabik katsoo Ukrainan sodan olevan lopuillaan.

– Yhdysvaltojen diplomaattiset pyrkimykset ovat jo edenneet yksityiskohtiin ja Euroopan rahoitusmahdollisuudet sekä Ukrainan asevoimien tilanteen heikentyneet. Loppupeli on lähestymässä ja sen määrittää paine eivätkä mieltymykset.

Jarabik tiivistää tilanteen seuraavasti.

– Washingtonilla on kaksi ratkaisulinjaa – toinen Kiovaan ja toinen Moskovaan. Neliosainen runko on nyt käytännössä varmistettu: alueet (Donbas erottamattomana ytimenä), turvatakuut, NATO/Eurooppalaiset rakenteet, pakotteet ja jälleenrakentaminen.

Hän kyllä huomauttaa, että Donbasista vetäytyminen tarkoittaa edelleen poliittisesti antautumista.

– Turvallisuustakuut ovat toinen keskeinen osa: ilman niitä mikä tahansa ratkaisu näyttää Istanbulin [julkilausumalta] vuonna 2022. Kysymys on, millaiset ovat uskottavat takuut, kun Nato-joukot Ukrainassa ovat punainen viiva Moskovalle.

”Ukrainalaispataljoonassa on alle 20 miestä”

Jarabikin mukaan rintamatilanne tekee tilanteesta yhä pakottavamman Ukrainalle.

– Venäjä on vallannut maata noin 80 prosenttia nopeammin kuin vuonna 2024. Osassa Ukrainan asevoimien pataljoonissa on enää vähemmän kuin 20 sotilasta, kun taas joissain prikaateissa on noin 200 miestä. Tämä ei ole enää rotaatioväsymystä, vaan rakenteellista joukkojen rapautumista.

Jarabikin mukaan Ukrainan tulee valita joko Donbasin ja Etelä-Ukrainan välillä.

– Donbasin hallussa pitäminen ylläpitää legitimiteettiä, mutta etelä on keskeinen talouden kannalta. Zaporižžja uhkaa asteittain ”hersonisoitua” eli eristys ja uupumus johtavat alueen kannattamattomuuteen, jos Ukrainan asevoimat keskittää edelleen voimavaransa itään.

Analyytikon mukaan droonisotakin on kallistumassa Venäjän puolelle.

– Venäjä tuottaa vuodessa yli 40 000 [Shahed-pohjaista] Geran-droonia, jotka maksavat 20 000 dollaria kappaleelta. Vaikka näistä 95 prosenttia torjuttaisiin, iskukyvyn kustannushyötysuhde on silti Venäjän puolella. Länsimainen tarkkuus ei kykene syrjäyttämään Venäjän määrää.

Samaten energian tilanne on nyt vakava.

– Kiova ja keskeiset alueet saavat nyt vain 20–25 prosenttia tarvitsemaan sähköstä. Lämpö- ja vesivoimaloiden tuotantokyky on pudonnut 80–90 prosenttia. Venäjä heikentää järjestelmää aiheuttamatta totaalista romahdusta – se välttää alle 750 kV:n ala-asemia aiheuttaen näin järjestelmällisiä sähköverkko-ongelmia, kirjoittaa Jarabik.

”Venäjän varat pysyvät jäädytettyinä ja USA jättää Euroopan Venäjälle”

Jarabikin mukaan Euroopan viimeinen valttikortti eli jäädytetyt venäläisvarat ovat oikeudellisesti jumissa. Varojen käyttöön ottamiseksi tulisi soveltaa EU:n perussopimuksen 122. artiklaa, joka mahdollista väliaikaisen säännöstä poikkeamisen talousasioissa.

– Belgia ei ota vastuuta yksin niskoilleen. Riski on, että 122. artiklan käyttöönotto loisi ennakkotapauksen hätätilahallinnolle. Jos varat pysyvät jäädytettyinä, Ukrainan palaa lyhyen aikavälin rahoitukseen.

Lisäksi ”Zelenskyin mandaatti on nyt muodollinen”.

– Ilman uutta presidentinkanslian päällikköä hallinto toimii vain oletusasetuksilla. 52 prosenttia vastustaa toista kautta, mutta selvää seuraajajärjestelmää ei ole. Hän säilyy sota-ajan johtajana eikä hän voi ratkaisua rauhasta ilman turvallisuustakuita, arvioi Jarabik.

Hän katsoo ajan, rintamajoukkojen rotaation eli kierrättämisen ja teollisuuden tuotantotahdin olevan Venäjän puolella neuvotteluissa.

– Venäjä eskaloi valikoivasti: riittävästi jauhaakseen Ukrainaa heikommaksi, muttei riittävästi pakottaakseen lännen repeämään. Uusi Yhdysvaltojen kansallinen turvallisuusstrategia vahvistaa muutoksen: Euroopan turvallisuutta ei hoideta jatkossa ilman Venäjän sananvaltaa.

Poimintoja videosisällöistämme

Näin ollen Jarabikin mukaan Ukrainaa odottaa neuvottelutulos, jonka määrittää suorituskyky eikä halu. Ukraina on pakkoraossa.

– Jos turvallisuustakuut saadaan, edessä on Istanbulissa vuoden 2022 tapaan määritelty tulitauko. Jos ei, ratkaisu syntyy vielä huonomman tilanteen pakottamana.

1/ The fresh Essential Ukraine (#13) finds the war shifts toward a defined outcome. US diplomatic efforts are moving into detail just as Ukrainian military and European fiscal capacity tightens. Bottom line: the endgame is approaching, shaped by pressure rather than preference. — Balazs Jarabik (@BalazsJarabik) December 10, 2025