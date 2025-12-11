Antti Häkkänen: Venäjän sotakassan rahavirrat pitää katkaista

Puolustusministeri Antti Häkkäsen (kok.) mukaan Euroopan pitää antaa selkeä viesti siitä, että taloudellista painetta Venäjää vastaan lisätään ja jäädytetyt venäläisvarat annetaan Ukrainan tueksi, jos neuvottelut ja oikeudenmukainen rauha Ukrainaan ei lähiaikoina etene.

– Nämä kaksi ratkaisevaa tekijää muuttavat peliä ja lähettävät Vladimir Putinille signaalin, että hänen on tultava neuvottelupöytään, Häkkänen sanoi Financial Timesin Global Boardroom -virtuaalipaneelikeskustelussa.

Keskusteluun osallistuivat myös Alankomaiden puolustusministeri Ruben Brekelmans ja Romanian ulkoministeri Oana-Silvia Toiu.

Häkkänen kuvaili nykytilannetta erikoiseksi, koska Euroopan maat käyttävät ”valtavia määriä rahaa” Ukrainan tukemiseen, mutta samalla Venäjän sotakassaan virtaa yhä rahaa, koska länsi ei ole vieläkään asettanut maksimaalisia pakotteita Venäjän talouteen ja energian myynnistä saatuihin tuloihin.

Venäjän sotakassa pitää Häkkäsen mukaan tyrehdyttää.

– Kaikki tietävät, että jos emme katkaise Venäjän rahavirtoja, tämä sota jatkuu, Häkkänen totesi.

Venäjälle virtaa rahaa esimeriksi Kiinasta ja Intiasta.

– Siksi tarvitaan paljon nykyistä tiukemmat EU:n ja Yhdysvaltojen pakotteet niille maille, jotka ostavat Venäjältä öljyä ja muita energiatuotteita, Häkkänen esitti.

Lännen on Häkkäsen mukaan myös opittava aiemmista virheistään.

– Kun Venäjä hyökkäsi Georgiaan, länsi ei tehnyt mitään. Kun Venäjä hyökkäsi Krimille, länsi ei tehnyt mitään. Jatkoimme vain energiakauppaa ja liiketoimintaa Venäjän kanssa, ja he käyttivät kaikki rahat armeijansa rakentamiseen ja hyökkäykseen Ukrainaan, Häkkänen sanoi.

– Jos heidän kanssaan käydään energiakauppaa tai liiketoimintaa, he käyttävät rahat uuteen aggressioon. Ja jos heidät halutaan saada rauhanpöytään, heidän energiatuottoihinsa on iskettävä kovaa.

Jäädytettyjen varojen osalta Euroopan olisi Häkkäsen mielestä pitänyt toimia jo aikoja sitten. Hän sanoi toivovansa, että päätöksiä tehdään vihdoin ensi viikon EU:n huippukokouksessa.

– Jos Ukraina saa tämän jäädytettyjen varojen paketin, se muuttaa koko neuvotteluasetelman heidän edukseen. He saavat riittävästi rahoitusta puolustukselleen, ja he voivat ostaa Yhdysvalloista tarvitsemiaan aseita ilmapuolustukseen ja muita aseita Euroopastakin. Ja tietenkin he voivat investoida voimakkaasti omaan puolustusteollisuuteensa, joka on nyt erittäin kyvykäs, puolustusministeri sanoi.

– Mielestäni nämä ovat ainoita signaaleja, joita Putin ymmärtää, Häkkänen sanoi ja viittasi uusiin pakotteisiin ja jäädytettyjen varojen käyttöön.