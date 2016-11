Yle: Saaristoliikenteestä aletaan periä 10–15 euron maksuja

Saariston asukkaalle liikkumisesta tulisi kallista. Matkan pituudesta riippuen pitäisi ostaa 10–15 euron lippu.

Rahdista pitäisi myös maksaa. Esimerkiksi maitoauton matka navetalle ja takaisin maksaisi noin 100 euroa suuntaansa.

Kysymys on pienen väestönosan palveluista, sillä saaristolaisia on vain 500. Valtion tarkoituksena on kerätä maksuina neljä miljoonaa euroa. Lauttojen liikuttelu ympäri vuoden, yötä päivää maksaa valtiolle 17,5 miljoonaa.

Jos kustannukset jaettaisiin suoraan asukkaiden kesken, kulkeminen maksaisi 8 000 euroa vuodessa ihmistä kohden. Todellisuudessa osa kuluista tulisi yrityksille ja matkailijoille.

Liikenneministeriö tarjoaa maksuja aluksi kokeiluna ensi huhtikuusta vuoden 2018 loppuun. Ministeriö perustelee maksuja palveluiden kehittämisellä, koska se haluaa tehdä palveluista markkinaehtoisia.

Hallitus joutuu pohtimaan periaatteellisia kysymyksiä, kuten onko yhteysalus saaristolaisen maantie ja saako maantiestä periä maksun.

– Minusta se on verrattavissa maantiehen, ja niin se on aina ajateltu, valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) sanoi.

– Mikään julkinen liikenne ei ole ilmaista, liikenneministeri Anne Berner (kesk.) sanoi.

Orpo sanoo, ettei tunne esitystä ja että hän haluaa perehtyä siihen. Lähtökohtaisesti Orpo kannattaa maksuttomuutta.

– Hyvät perusteet pitää kyllä olla, että maksu tulisi saariston asukkaille, Orpo totesi.