Liikenneselvityksessä kiistaa ministeriöiden välillä? – "Ehkä on mietittävä, missä kohtaa olisi voitu toimia toisin"

Valtiovarainministeriön apulaisbudjettipäällikkö Juha Majanen kertoo Verkkouutisille, että ministeri Anne Bernerin esittelemän liikenneverkkoselvityksen valmistelu liikenne- ja viestintäministeriön ja valtiovarainministeriön yhteistyössä on ollut normaalia virkamiesten valmistelutyötä. Majasen mukaan liikenne- ja viestintäministeriö on hyödyntänyt valtiovarainministeriön virkamiesten asiantuntijuutta, ja VM:n virkamiehet ovat osallistuneet työryhmiin ja kokouksiin osana valmisteluprosessia.

Valtiovarainministeri Petteri Orpo on harmitellut mediassa, että liikenne- ja viestintäministeriö ei ole kysynyt liikenneverkkoselvityksen valmistelussa valtiovarainministeriön näkemyksiä. Ministeri Berner on todennut, ettei väite pidä paikkaansa, sillä valtiovarainministeriön edustajia on ollut mukana eri työryhmissä.

Majasen mukaan ministeri Orpo viitannee siihen, että valmistelussa ei ole käytetty valtiovarainministeriön virallisia ja koordinoituja kantoja.

– Kyse on liikenne- ja viestintäministeriön valmistelutyöstä, jossa olemme toki asiantuntemuksellamme auttaneet, kuten autamme muitakin ministeriöitä vastaavissa tilanteissa. Vasta myöhemmin yleensä kysellään virallisia kantoja ja perustetaan jatkoselvitystyöryhmiä. Ymmärtäisin, että ministeri Orpo tarkoittaa virallista, koordinoitua VM:n kantaa, jota ei ole kysytty eikä annettu, Majanen sanoo.

Valtiovarainministeriön virkamiehet ovat hänen mukaansa olleet mukana valmistelun eri vaiheissa.

– Tässä on tietysti se, että kun on kysytty asiantuntijoiden näkemyksiä, on mahdollista, että tietyistä asioista on kysytty, tietyissä asioissa on neuvottu, sitten on taas asioita joissa ei välttämättä ole kysytty. Ministeri voi viitata myös siihen, että vuoropuhelu ei ole ollut kaiken kattavaa. Tämän ymmärrän, koska LVM on valmistelua johtanut ja määrittelee sen, miltä osin tässä vaiheessa haluaa kollegaministeriöitä ja muita tahoja kuulla.

Julkisuudessa välittyvään kuvaan ministeriöiden välisestä ristiriidasta Majanen kommentoi, että asiaa on syytä pohtia yhdessä liikenne- ja viestintäministeriön kanssa.

– Ehkä meidän pitää LVM:n kanssa miettiä, että missä kohtaa olisi voinut toimia toisin, kun tällaista prosessia koskevaa hämminkiä on syntynyt, Majanen sanoo.