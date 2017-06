Vihreät haluavat kieltää rasismin lailla ja suostumuksen puutteesta raiskausrikoksen

Aloitteista oli käyty keskustelut Tampereen puoluekokouksessa jo lauantaina. Verkkouutiset kertoi eräistä niistä tässä, tässä ja tässä.

Sunnuntaina puoluekokous teki päätöksiä.

* Vihreiden puoluekokous hyväksyi aloitteen, jonka mukaan vihreiden on vaadittava järjestäytynyttä rasismia rikoslaissa kiellettäväksi.

* Vihreiden puoluekokous hyväksyi aloitteen, jonka mukaan raiskausrikoksen tunnusmerkistöön seksuaalirikoslainsäädäntöön tulee sisällyttää uhrin suostumuksen puute.

* Vihreiden puoluekokoukselle oli tehty aloite turkis-, liha- ja maidontuotannon lomituspalveluiden lakkauttamisesta. Puoluehallitus esitti aloitteen hylkäämistä.

Kokousedustaja Emil Sillanpää esitti, että puoluekokous hyväksyy aloitteen.

– Arvon puoluekokousväki, twitterissä rähjäävä Mikko Kärnä ja muut. Aloite on nähdäkseni vihreiden kantojen mukainen, ellei peräti juurikin siinä vihreyden ytimessä. Puoluehallituksen lausunnosta on kuitenkin luettavissa, etteivät he halua tarttua toimeen, koska eivät jossain määrin halua ärsyttää ketään tai mitään maaseutuun liittyvää, Emil Sillanpää sanoi.

– Aloite ei tarkoita, että eläintuottajat ajettaisiin aivan välittömään ahdinkoon, vaan toimenpiteet suoritettaisiin luonnollisesti järkevässä siirtymäajassa. Eläintuotannon tuista voi ja pitää linjata erillään muista tuista mahdollisimman nopeasti. Jos vihreät eivät uskalla aloittaa keskustelua välittömästi, ei uskalla kukaan muukaan, hän jatkoi.

Kokousedustaja Iiris Suomela esitti puoluehallituksen esityksestä poistettavaksi sanat "puoluekokous hylkää aloitteen, koska". Jäljelle olisi jäänyt teksti "vihreiden on syytä muodostaa ensin näkemys ruoantuotannon moniulotteisen tukijärjestelmän uudistamisesta kokonaisuutena ja johtaa sitten tästä kokonaisnäkemyksestä kantansa yksittäisiin tukiin".

Puoluekokouksen työryhmä esitti, että "puoluekokous katsoo, että puoluevaltuuskunnan on syytä muodostaa ensin kokonaisnäkemys ruuan ja eläinperäisten tuotteiden tuotannosta ja sen pohjalta tehdä konkreettiset linjaukset eläinperäisten tuotteiden vähentämiseksi ja maatalouden tukijärjestelmän uudistamiseksi. Puoluekokous katsoo, että valtuuskunnan on syytä muodostaa työryhmä jonka työ valmistuu vuoden 2018 puoluekokoukseen mennessä".

Koeäänestyksessä voitti työryhmän esitys, joka tuli puoluekokouksen kannaksi.

* Hyönteisruokaa koskeva aloite "vaihtoehtoisten proteiinilähteiden tuominen osaksi kattausta vihreiden puoluekokouksessa" esitettiin kokousedustaja Karla Lopin toimesta hylättäväksi. Hänen mukaansa "vihreät tarjoavat puoluekokouksissa kasvisruokaa eikä tätä ole syytä muuttaa".

Kokousedustaja Simo Raittilan esitys oli, että "puoluekokous ei katso tarkoituksenmukaiseksi tuoda hyönteisruokaa tutustuttavaksi vihreiden tilaisuuksiin ennen kuin hyönteisravinto hyväksytään elintarvikkeena. Puoluekokous katsoo kuitenkin hyönteisruoan olevan erityisesti matalan ympäristörasitteensa takia kannatettava vaihtoehto korvaamaan muuta eläinperäistä ruokaa. Kokous kannustaa vihreitä päättäjiä edistämään hyönteistalouden toimintaedellytyksiä Suomessa".

Puoluekokouksen työryhmä esitti, että "puoluekokous ei katso tarkoituksenmukaiseksi tuoda hyönteisruokaa tutustuttavaksi vihreiden tilaisuuksiin, koska sitä ei voida pitää vaihtoehtona kasvisruoalle. Puoluekokous katsoo kuitenkin hyönteisruoan olevan erityisesti matalan ympäristörasitteensa takia varteenotettava vaihtoehto korvaamaan muuta eläinperäistä ruokaa".

Työryhmän esitys hyväksyttiin puoluekokouksessa yksimielisesti.