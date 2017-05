Juhana Vartiainen: Ovatko maataloustuet sosiaalipalveluja ja koulutusta tärkeämpiä?

Kansanedustaja Juhana Vartiaisen (kok.) mukaan myös maataloustuista pitää muiden julkisten menojen tapaan pystyä käymään kriittistä keskustelua. Hän vaatii blogissaan maatalouspolitiikan uudelleenajattelua niin, että tilakoot ja tuottavuus kasvaisivat, tuotantosuunnat valittaisiin kannattavuuden mukaan ja tilojen tuotantosuunnat monipuolistuisivat.

Nykyisin maatalouden noin 7 miljardin euron tuotantokustannuksista voidaan kattaa tuotannon arvolla vain noin 4 miljardia euroa. Loput maksetaan julkisena tukena.

– Maataloustukikeskustelussa näyttää monille olevan myös aivan uutta sellainen ajatus, että maataloustuki on jostain muualta pois. Meillä on huutava pula julkisista resursseista, ja se tulee pahenemaan edelleen. Suomessa on kuitenkin tapana hokea lähes aivottomasti, ettei saa ”asettaa vastakkain” esimerkiksi maataloustukea ja sosiaaliturvaa. Päinvastoin, ne nimenomaan pitää asettaa vastakkain. Jos eduskunnan budjettipäätökset ovat järkeviä, jokaisen menokohteen viimeisen euron pitäisi tuottaa sama rajahyöty Suomen kansalle, Vartiainen kirjoittaa.

Vartiaisen mukaan julkistalousvertailuja pitää tehdä eivätkä maataloustuet voi olla niiden kohdalla poikkeus.

– Onko todella niin, että sokerijuurikkaan kuljetustuki ja maatalouden lomitustuki ovat tärkeämpiä kuin Helsingin yliopiston resurssit? Kuin lastensuojelu? Kuin takuueläkeläisen elintaso? Kuin poliisin resurssit? Kuin päihdeäitien hoito? Kuin ammattikoulujen opettajien määrä? Kuin puolustusvoimien hankinnat? Kuin työnvälityksen resurssit? Kuin päiväkotien opettajien määrä? Kuin vanhainkotien hoitajien määrä? Kuin työnteon kannustimet? Vartiainen listaa.

– Maatalouden runsaskätisellä tuella on siis hintansa. Ehkä juuri sen edellyttämän hieman korkeamman verotuksen vuoksi jonkun ei kannata tehdä työtä ja hän syrjäytyy. Ehkä juuri sen vuoksi lastensuojelulta jää jokin traaginen tapaus resurssipulan vuoksi huomaamatta. Ehkä juuri sen vuoksi maahanmuuttajanuori ei mene päiväkotiin ja hänen äitinsä töihin. Ehkä juuri sen vuoksi huippututkija muuttaa pysyvästi pois Suomesta. Ja niin edelleen.

Vartiainen muistuttaa Nobel-voittaja Bengt Holmströmin kutsuneen yliopistoleikkauksia älylliseksi loukkaukseksi tutkijayhteisöä kohtaan.

– Voisiko kelpo hallituksemme miettiä tätä – oliko viisasta leikata näin paljon yliopistoilta, jotta maataloustukea voitiin kasvattaa?