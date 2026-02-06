Iranin ohjuslaitoksissa havaittiin muutos

Tuoreiden satelliittikuvien perusteella Iran on korjannut nopealla aikataululla useita ballistisiin ohjusjärjestelmiin liittyviä laitoksia.
Ne kärsivät laajoja vahinkoja Israelin ilmaiskuissa viime vuonna. Yhdysvallat lisäksi moukaroi Iranin ydinohjelmassa käytettyjä laitoksia, ja näiden osalta korjaustyöt ovat jääneet vähäisiksi.
Satelliittikuvia analysoineen New York Timesin mukaan muutokset kertovat Iranin priorisoineen ohjuslaitoksia, joita todennäköisesti käytettäisiin vastaiskuissa Yhdysvaltoja vastaan.
Presidentti Donald Trump on koonnut Lähi-itään merkittävän määrän sotavoimaa mahdollista hyökkäystä varten. Sotilaallinen väliintulo muuttuu todennäköisemmäksi, jos Teheranin ydinohjelmaa koskevat neuvottelut eivät etene. Yhdysvaltain ja Iranin edustajat ovat tavanneet perjantaina Omanissa.
Satelliittikuvia otettiin yli 20 kohteesta, joihin Israel ja Yhdysvallat hyökkäsivät viime vuoden kesäkuussa. Yli puolessa oli merkkejä rakennustöistä. Asiantuntijat muistuttavat, että kuvissa ei näy mahdollinen toiminta maanalaisissa tiloissa.
Teheranin tavoitteena on ilmeisesti ollut palauttaa ohjustuotannon kapasiteettia. Ilmatorjunnan heikkouden vuoksi ballistiset ohjukset muodostavat ajatollah Ali Khamenein hallinnon käytännössä ainoan pelotevaikutuksen.
Länsimaiset ja israelilaiset tiedustelupalvelut eivät ole havainneet viitteitä siitä, että Iran olisi saanut palautettua kykyään rikastaa uraania tai rakentaa ydinaseita. Teheranilla on edelleen varastossa aiemmin rikastettua uraania. Se on todennäköisesti hautautuneena kolmeen laitokseen, joita moukaroitiin ilmaiskuissa viime kesäkuussa.