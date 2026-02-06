Tekoälyinvestoinnit räjähtivät käsiin – teknologiajättien arvosta suli 900 miljardia

Suurten kansainvälisten teknologiajättien osakkeet ovat joutuneet rajun myyntiaallon kohteeksi sen jälkeen, kun yhtiöt ovat julkistaneet aikeensa massiivisista tekoälyinvestoinneista kuluvalle vuodelle.
Financial Times suhteuttaa Amazonin, Googlen, Metan ja Microsoftin yhteensä 660 miljardin dollarin (noin 560 miljardia euroa) tekoälyinvestointien mittaluokkaa siihen, että summa on korkeampi kuin Israelin bruttokansantuote.
FT:n mukaan yhtiöiden markkina-arvosta on sulanut yhteensä 900 miljardia dollaria (noin 760 miljardia euroa) sen jälkeen, kun yhtiöt julkaisivat viimeisen viikon aikana tuoreet osavuosikatsauksensa. Teknologiajätit onnistuivat kasvattamaan tuloksiaan.
Yhtiöiden suunnittelemat investoinnit datakeskuksiin ja kehittyneisiin siruihin merkitsisivät 60 prosentin nousua verrattuna vuoden 2025 tasoon, joka oli 410 miljardia dollaria. Vuoden 2024 tasosta kasvua on peräti 165 prosenttia.
– Investoinnit ovat henkeäsalpaavia, sanoi AllianceBernsteinin Yhdysvaltain kasvurahaston vetäjä Jim Tierney FT:lle.
Eräät analyytikot kuvaavat jätti-investointien kasvuvauhtia jopa ”shokiksi”.
– Microsoftin ja Amazonin vastuulla on nyt todistaa, että kaikelle tälle kulutukselle saadaan houkuttelevat tuotot, sanoo AllianceBernsteinin vanhempi analyytikko Anna Nunoo FT:lle.
Sijoittajia huolestuttaa ennen kaikkea se, että jätti-investoinnit kasvavat nopeammin kuin niiden tuottopotentiaali.
Neljän yhtiön viime vuoden yhteenlaskettu liikevaihto nousi 14 prosenttia 1600 miljardiin dollariin. Tämä ei kuitenkaan riittänyt hälventämään sijoittajien skeptisyyttä.
Markkinoita on lisäksi hermostuttanut vahvistus siitä, ettei tekoälyohjelmia kehittävän OpenAI:n 100 miljardin dollarin investointi- ja infrastruktuurisopimus siruvalmistaja Nvidian kanssa ole toteutunut.