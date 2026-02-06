Abrams- ja Challenger-taistelupanssarit talviharjoituksessa Virossa

Yhdysvallat ja Britannia näyttävät testanneen yhdessä taistelupanssarivaunujensa talvioperointia Virossa. U.S. Defense Visual Information Distribution Service on julkaissut videoita ja kuvia Nato Winter Camp 2026 -harjoituksesta Viron Tapan kaupungin läheltä.

Harjoitukseen on osallistunut Yhdysvaltain maavoimien 1. Ratsuväkidivisioonan 9. Rykmentin joukkoja ja Abrams-taistelupanssarivaunuja, jotka ovat toimineet harjoitusvastustajina liittoutuneiden joukoille. Niissä oli mukana maailman vanhin panssariyksikkö, Britannian Kuninkaallinen panssarirykmentti Challenger 2 -vaunuineen. Yhteensä harjoitukseen osallistui 1250 sotilasta.

Nato näyttää pyrkivän osoittamaan, että talviolosuhteet pimeine päivineen ja vaikeutuneine liikkuvuuksineen ei rajoita liittoutuneiden sotilaallista vastatoimintakykyä. Se, että harjoituksessa käytettiin raskaita, talvinaamioituja panssarivaunuja pelkkien kevyempien pyöräajoneuvojen sijasta, alleviivaa tarkoituksellista keskittymistä taisteluskenaarioon valtiollista hyökkääjää vastaan.

Kyseessä ei ollut mikään vakauttamisoperaation harjoitus eikä panssarivaunujen seremoniallinen liikuttelu, vaan realistinen taktinen harjoitus, joka keskittyi selviytymiseen, naamiointiin ja koordinoituun, valvottuun liikkumiseen.

Harjoituksen Abramsit edustavat Yhdysvaltain parasta panssarikalustoa Euroopassa. Niissä on neljän hengen miehistö ja pääaseena 120 millimetrin M256-panssarikanuuna. Niiden ammunnanhallintajärjestelmä on optimoitu huonoa näkyvyyttä ja nopeaa maalinosoitusta varten.

Noin 1500 hevosvoiman AGT1500-kaasuturbiinimoottori käynnistyy kylmässä luotettavammin kuin tavallinen dieselmoottori ja antaa vaunulle tarvittaessa hyvän kiihtyvyyden.

Brittien Challenger 2 on erilainen, mutta täydentävä kyky Naton Viroon komennetussa panssarikalustossa. Sen voimanlähteenä on 1200 hevosvoiman Perkins CV-12 -dieselmoottori, jonka vahvuudet ovat vääntö ja hyvä polttoainetehokkuus. Vaunun pääaseen, 120 millimetrin L30 -tykin ammunhallintajärjestelmä antaa korkean osumatarkkuuden jo ensimmäiselle laukaukselle.

Vaunussa on vahva panssarointi ja todistetusti hyvä selviytymiskyky, joiden ansiosta Challenger 2 soveltuu erityisesti puolustuksellisiin ja vastahyökkäystehtäviin.