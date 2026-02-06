Kiina on kehittänyt Starlinkin tappajan

Kiinalaistiedemiesten väitetään kehittäneen mikroaaltotykin, joka pystyy deaktivoimaan matalalla kiertoradalla olevia satelliitteja. South China Morning Postin mukaan laite nimeltä TPG1000Cs on kehitetty Xianin Northwest Institute of Nuclear Technology NINT:ssä.

Järjestelmä pystyy tuottamaan jopa 20 gigawatin pulssitehon yhden minuutin ajaksi, mikä SCMP:n haastattelemien asiantuntijoiden mukaan riittää deaktivoimaan tai vahingoittamaan satelliittikonstellaatioita, mukaan lukien Starlinkin satelliitteja.

Julkaisun mukaan ”Starlinkin tappaja” on suhteellisen kompakti: se on neljä metriä pitkä ja painaa viisi tonnia. Se voidaan integroida kuorma-autolavetille, sota-alukseen, kuljetuskoneeseen tai jopa avaruusalukseen.

Jos laite sijoitettaisiin avaruuteen, sen paikallistaminen ja torjunta olisi vaikeaa. Aiemmat vastaavat järjestelmät ovat olleet merkittävästi kömpelömpiä ja pystyneet toimimaan enintään kolme sekuntia kerrallaan.

Tieto uudesta kiinalaisesta aseesta tulee juuri kasvavan huomion keskelle avaruuden aseistamisesta. Helmikuun alussa venäläinen propagandisti Vladimir Solovjov totesi Rossija 1– tv-kanavalla, että Elon Muskin Starlink-satelliitit, joiden käytöstä Venäjän joukot suljettiin ulos Ukrainan pyynnöstä, ovat ”laillisia maaleja”. Hän ehdotti harkitsemaan mahdollisuutta tuhota ne ydinräjäytyksellä avaruudessa.

Viime vuoden maaliskuussa Yhdysvaltain avaruusvoimat kiinnitti raportissaan huomiota Kiinan sotilaallisten avaruuskykyjen nopeaan kasvamiseen.

Vuodesta 2015 lähtien Kiinan operaatiot avaruudessa ovat kasvaneet 620 prosenttia, ja maalla on jo yli tuhat satelliittia. Puolustushaaran raporttien mukaan Kiinan asevoimat näkee avaruusoperaatiot pelotekeinoksi potentiaalisessa alueellisessa konfliktissa.