”Silmänkääntötemppu” – Kansanedustajat rajattiin pois SDP:n selvityksestä

SDP:n eduskuntaryhmä käsitteli tiistaina häirintäkohua, joka on ollut uutisissa koko alkuvuoden ajan.

Ilta-Sanomien lähteet kuvailivat puolueen puheenjohtaja Antti Lindtmanin puheenvuoroa ”myllytykseksi”. Hänen kerrotaan paheksuneen kokouksessa vahvasti kansanedustajia, joiden hän oletti vuotaneen medialle erilaisia tietoja ja väitteitä häirintäkohun aikana.

Kokouksen isoin puheenaihe oli häirinnän paljastaneen kansanedustaja Ville Merisen (sd.) toimintatapa. Toinen teema liittyi ”oman pesän likaamiseen”. Varsinaisesta ongelmasta eli häirinnästä, epäasiallisesta toiminnasta tai huonosta käytöksestä kokouksessa ei IS:n tietojen mukaan juurikaan keskusteltu.

Yksi lähde sanoi, että häirintäselvitys olisi pitänyt ulottaa koskemaan myös SDP:n johtoa ja kansanedustajia. Nyt se tehdään vain avustajille ja ryhmäkanslian henkilökunnalle.

Kokoomuksen kansanedustaja Tere Sammallahti hämmästelee SDP:n päätöstä.

– Siis mitä?! SDP:n häirintäselvitys ei koske kansanedustajia tai puoluejohtoa, vaikka useampi SDP:n kansanedustaja on raportoinut joutuneensa demarijohdon häirinnän kohteeksi, Sammallahti kirjoittaa X:ssä.

– Vau. SDP:n häirintäselvitys näyttääkin olevan vuosituhannen silmänkääntötemppu, kansanedustaja jatkaa.

Hänen mukaansa vaikuttaa siltä, että SDP:n häirintäkokouksessa Ville Merinen julistettiin syylliseksi, ja että unholaan jäivät häirinnän varsinaiset uhrit.

– Läsnä myös pelottelu ja painostus, Sammallahti toteaa.

SDP:n häirintäkriisikokouksessa:

– Tuomareina Tuppurainen, Lindtman ja hännystelijänsä

– Sympatiaa saivat Asell, Berg ja Kokko

– Syylliseksi julistettiin Merinen

– Läsnä myös pelottelu ja painostus

– Unholaan jäivät häirinnän uhrit Sanattomaksi vetää.https://t.co/OsS2SFhLEM — Tere Sammallahti 🇫🇮💙🇺🇦 (@TereSammallahti) February 5, 2026

Siis mitä?! SDP:n häirintäselvitys ei koske kansanedustajia tai puoluejohtoa vaikka useampi SDP:n kansanedustaja on raportoinut joutuneensa demarijohdon häirinnän kohteeksi? Vau. SDP:n häirintäselvitys näyttääkin olevan vuosituhannen silmänkääntötemppu.