Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Eduskuntatalo Helsingissä. / LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

”Silmänkääntötemppu” – Kansanedustajat rajattiin pois SDP:n selvityksestä

  • Julkaistu 06.02.2026 | 17:47
  • Päivitetty 06.02.2026 | 17:47
  • Politiikka, SDP
Puolueen selvitys tehdään vain avustajille ja ryhmäkanslian henkilökunnalle.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

SDP:n eduskuntaryhmä käsitteli tiistaina häirintäkohua, joka on ollut uutisissa koko alkuvuoden ajan.

Ilta-Sanomien lähteet kuvailivat puolueen puheenjohtaja Antti Lindtmanin puheenvuoroa ”myllytykseksi”. Hänen kerrotaan paheksuneen kokouksessa vahvasti kansanedustajia, joiden hän oletti vuotaneen medialle erilaisia tietoja ja väitteitä häirintäkohun aikana.

Kokouksen isoin puheenaihe oli häirinnän paljastaneen kansanedustaja Ville Merisen (sd.) toimintatapa. Toinen teema liittyi ”oman pesän likaamiseen”. Varsinaisesta ongelmasta eli häirinnästä, epäasiallisesta toiminnasta tai huonosta käytöksestä kokouksessa ei IS:n tietojen mukaan juurikaan keskusteltu.

Yksi lähde sanoi, että häirintäselvitys olisi pitänyt ulottaa koskemaan myös SDP:n johtoa ja kansanedustajia. Nyt se tehdään vain avustajille ja ryhmäkanslian henkilökunnalle.

Kokoomuksen kansanedustaja Tere Sammallahti hämmästelee SDP:n päätöstä.

– Siis mitä?! SDP:n häirintäselvitys ei koske kansanedustajia tai puoluejohtoa, vaikka useampi SDP:n kansanedustaja on raportoinut joutuneensa demarijohdon häirinnän kohteeksi, Sammallahti kirjoittaa X:ssä.

– Vau. SDP:n häirintäselvitys näyttääkin olevan vuosituhannen silmänkääntötemppu, kansanedustaja jatkaa.

Hänen mukaansa vaikuttaa siltä, että SDP:n häirintäkokouksessa Ville Merinen julistettiin syylliseksi, ja että unholaan jäivät häirinnän varsinaiset uhrit.

– Läsnä myös pelottelu ja painostus, Sammallahti toteaa.

Poimintoja videosisällöistämme
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)