Pormestariehdokkaat autottomasta keskustasta – "epäilen kovasti" tai "isoja ongelmia ei tulisi"

Kokoomuksen ja vihreiden pormestariehdokkaat ovat eri mieltä Helsingin kävelykeskustan laajentamisesta siten, että Pohjoisesplanadi muutettaisiin kävelykaduksi. Verkkouutiset tenttasi kokoomuksen Jan Vapaavuorta ja vihreiden Anni Sinnemäkeä aiheesta.

– Epäilen kovasti, että se olisi järkevä kohde. Pohjoisesplanadilla on jo nyt hyvin leveät jalkakäytävät ja lisäksi Esplanadien välissä on erittäin laaja puistoalue, mikä on pelkkää kävelykeskustaa, Vapaavuori huomautti.

Vapaavuoresta on vaikea nähdä, miten Pohjoisesplanadin muuttaminen kävelykaduksi voitaisiin fiksusti, liikenteellisesti järjestää, "mutta katsotaan, jos liikennesuunnittelijat keksivät jotain luovaa".

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastossa selvitetään parhaillaan Pohjoisesplanadin ja Eteläesplanadin muuttamista kävelykaduiksi tai kaventamista yksikaistaisiksi. Sinnemäen mukaan Pohjoisesplanadia koskevissa arvioinneissa asia "näyttäisi aika hyvältä" ja "isoja ongelmia ei tulisi".

Tavallisen kaupunkilaisen silmin poikittaisliikenne Esplanadeilla vaikuttaa jo nyt välistä aika ruuhkaiselta?

– Se on yksi niitä paikkoja, joista itse ajan välillä autolla tai menen auton kyydissä ja ihan hyvin siitä läpi pääsee, Sinnemäki vastaa.

Vapaavuoren mielestä Pohjoisesplanadin sulkeminen autoilta merkitsisi käytännössä ongelmien siirtymistä toisaalle.

– Kun Helsingin keskustasta suljetaan mikä tahansa katu autoliikenteeltä, se tarkoittaa liikenteen siirtymistä joillekin muille kaduille, jotka ovat jo nyt aika ruuhkaisia.

Keskustatunneli käyttömaksuilla?

Molemmat pormestariehdokkaat suhtautuvat periaatteessa positiivisesti Helsingin kävelykeskustan laajentamiseen, mutta Vapaavuori on sanonut, ettei se saa olla "mikään itseisarvo". Vapaavuori on väläyttänyt ratkaisuksi keskustatunnelia, johon autoilla tapahtuva läpiajoliikenne voitaisiin ohjata.

Vihreiden Sinnemäki ei keskustatunnelia kannata:

– Sen liikenteelliset hyödyt suhteessa investointeihin olisivat huonot.

Keskustatunnelin on aikanaan arvioitu maksavan useita satoja miljoonia euroja, jopa miljardista on ollut puhetta.

– Minulla on sellainen käsitys, että tunnelin saisi olennaisesti halvemmalla. Tästäkin suuri osa voitaisiin kerätä tunnelista hyötyviltä kiinteistöjen omistajilta sekä tunnelia käyttäviltä autoilijoilta käyttömaksuina. Lasku veronmaksajille voisi jäädä hyvinkin pieneksi, mutta siitä olisi merkittäviä liikenteellisiä hyötyjä, Vapaavuori uskoo.

Käyttömaksujen kerääminen edellyttäisi muutoksia lainsäädäntöön, mutta Vapaavuori on tässä suhteessa luottavainen. Jos lainsäädäntö mahdollistaisi käyttömaksut, Sinnemäkikään ei pois sulje keskustatunnelin arvioimista uudelleen.

– Silloin olisi toinen arviointitilanne.

Kävelykatuja viikonloppuisin

Mutta ovat pormestariehdokkaat joistain samoilla linjoillakin. Vapaavuori nostaa esiin kävelykatukeskustelussa joko/tai -näkemysten sijaan välimallin:

– Minusta meillä voisi harrastaa myös luovuutta, mistä muualta maailmasta on esimerkkejä. Sen sijaan, että jostain kadusta tehdään pysyvästi kävelykatu, se voisi olla kävelykatuna vaikka sunnuntaisin tai viikonloppuisin, jolloin liikennettä on vähemmän esimerkiksi joitain tapahtumia varten.

Sinnemäen mielestä tämä kuulostaa ihan kannatettavalta:

– Kyllä tällaista voisi edistää kokeilujen kautta.