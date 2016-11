Esko Valtaoja: Elänkö samassa todellisuudessa kuin etelän media ja vihreät?

Avaruustähtitieteen emeritusprofessori Esko Valtaoja kolumnoi Turun Sanomissa otsikolla Nälkämaan kaivos. Hän kertoo puhuneensa kotiseuturakkaana puolikainuulaisena Terrafamen keskusvedenpuhdistamon avajaisissa "ainoana palkkanani pääministeri Juha Sipilän kuuluisaksi tekemä Terrafame-pipo".

– Sotkamon kaivoshankkeessa on vuodesta toiseen riittänyt tragediaa ja komediaa. Vaikka entisestä Talvivaarasta on kirjoitettu paljon, enimmäkseen on käynyt kuin Shakespearen Julius Caesar -näytelmässä: paha jätetään eloon ja hyvä haudataan, tai ainakin vaietaan kuoliaaksi. Talvivaara tuskin jää historiaan median hienoimpana hetkenä, Esko Valtaoja arvelee.

Hän toteaa mahdollista puolueetonta loppuyhteenvetoa "niistä hirvittävistä ympäristökatastrofeistakin" odotellessaan ihmettelevänsä, "elänkö samassa todellisuudessa kuin etelän media ja jotkut vihreät".

– Voisi kuvitella, että Talvivaaran kaivoksen ympäristöhaittojen kuriin saaminen, tuottavan liiketoiminnan alku ja tuhannen työpaikan pelastaminen olisivat hyviä uutisia. Ville Niinistön itkupotkuraivarista päätellen Terrafamen onnistuminen on kuitenkin monelle liian kova pala nieltäväksi. Ja pääministeri menee vielä kehumaan valtion omistamaa laitosta, ennenkuulumatonta härskiyttä!

Professori ironisoi, että "paljon järkevämpää olisi tietysti ollut Terrafamen lopettaminen, jonka jälkeen ympäristön suojeleminen olisi vaatinut samat rahat kuin käynnissä pitokin. Mutta olisi sentään voitu varmistua siitä, että veronmaksajien rahoja ei ikinä takaisin saada, eivätkä paikalliset penteleet pääse kaivoksesta elantoaan hankkimaan".

Esko Valtaojan mukaan "emme voi tehdä yhtikäs mitään ellemme hyväksy sitä, että jotain rasitusta, tai ainakin muutosta, tästäkin koituu maapallolle".

– Meidän on pakko suhteuttaa luonnon suojelu luonnosta saamaamme hyötyyn. Valitettavan usein muistetaan vain toinen, varsinkin jos raha tai luontomystiikka sokaisevat.

Esko Valtaojan mukaan "ilman talouskasvua emme voi luoda yhä parempaa, inhimillisempää ja oikeudenmukaisempaa maailmaa. Samalla meidän on vähennettävä luonnolle aiheuttamaamme rasitusta".

– On riemastuttavaa, että pitkän ja vaikean taipaleen jälkeen Kainuussakin ollaan nyt oikealla tiellä molempien tavoitteiden saavuttamisessa.