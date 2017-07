UV:n Kaj Turunen: Suomen on uhattava EU-erolla, jos emme saa oikeutta

Uuden Vaihtoehdon kansanedustajan ja eduskunnan talousvaliokunnan puheenjohtaja Kaj Turusen mielestä Suomen on uhattava Euroopan unionia erolla jäsenyydestä, jos EU ei tee Suomen kannalta oikeudenmukaisia päätöksiä.

Kaj Turunen viittaa Euroopan parlamentin ympäristövaliokunnan tiistaiseen päätökseen, jonka mukaan metsien käyttöä verrataan tulevaisuudessa vuosien 2000‒2012 tasoon.

"Noina vuosina metsien käyttö ei ollut Suomessa edes nykytasolla, puhumattakaan mitä eduskunnassa hyväksytty energia- ja ilmastostrategiamme tuo tullessaan metsien käytön lisäämiseksi. Käytännössä tämä tarkoittaa, että Suomi joutuu ostamaan päästökiintiöitä jos aikoo käyttää metsiään. Aivan järjetön ja epäoikeudenmukainen päätös Suomen kannalta”, Turunen sanoo tiedotteessaan.

Hyväksytty laskentamalli siirtää Turusen mukaan vastuun EU:n ilmastotavoitteiden nostamisesta Suomen kaltaisille metsäisille maille.

”Suomen on oltava nyt tiukkana. Kysymyksessä on asia, josta voi tulla Suomelle vuosien saatossa miljardien lasku. Suomen on käytettävä neuvotteluissa rankinta taktiikkaa ja painavinta valttikorttia, joka tarkoittaa erouhkausta. Tämä epäoikeudenmukainen laskumalli on maamme kansantaloudelle kohtalonkysymys”, Turunen sanoo.

Hänen mukaansa Suomi on jo nyt EU:lle nettomaksaja.

”Emme voi ottaa EU:sta kontollemme yhtään enempää samaan aikaan kun muut jäsenmaat luikkivat kuin koirat veräjistä. EU-erolla uhkaaminen tässä asiassa ei ole yhtään liioiteltu, ja tarvittaessa se täytyy toteuttaa, jos emme saa oikeutta”, Turunen sanoo.