IS: Nämä maat mainitaan selvityksessä suurmoskeijan rahoittajiksi

Ilta-Sanomat on käynyt läpi Helsingin Hanasaareen suunnitellun suurmoskeijan asiapapereita. Hankkeen tilojen koko on yhteensä 18 200 neliömetrinä, joka on samaa luokkaa kuin eduskunnan päärakennus.

Tonttivaraushakemuksen tekijät ovat Muslimiliitto ry, Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry ja Suomen musliminaiset ry. Ne ovat perustajia OASIS-säätiössä, jonka on tarkoitus ottaa hanke johtoonsa.

Säätiön sääntöjen mukaan tarkoituksiin kuuluu "perustaa ja ylläpitää monitoimikeskusta ja keskusmoskeijaa" ja "tukea muiden moskeijoiden ja monitoimikeskusten perustamista ja toimintaa".

Rahoitusselvityksen mukaan Bahrain on luvannut koordinoida hankkeen 100-140 miljoonan euron rakennuskustannukset ja 10 vuoden käyttökustannukset. Muiksi mahdollisiksi rahoittajiksi mainitaan Arabiemiraatit ja Marokko.