Tiedustelupäällikön twiitti: Jos sotilaskone haluaa ilmavoimien kuvaamaksi, tervetuloa Suomenlahdelle

Ilmavoimat julkisti torstaina poikkeukselliset kuusi valokuvaa kertoessaan vilkkaasta sotilasilma-alusten lentotoiminnasta Itämerellä ja Suomenlahdella.

– Ilmavoimat on suorittanut osana Suomen alueellisen koskemattomuuden valvonnan ja turvaamisen tehtävää (AKV /AKT) tunnistuslentoja useisiin kansainvälisessä ilmatilassa Suomen aluevesirajojen tuntumassa liikkuneisiin ilma-aluksiin, tiedotteessa kerrottiin.

Keskiviikkona ja torstaina tehdyillä useilla operatiivisilla tunnistuslennoilla tunnistettiin ja valokuvattiin venäläisiä sotilasilma-aluksia. Julki tuodut valokuvat esittivät Suhoi Su-24-, Tupolev Tu-160-, Iljushin Il-22-, Suhoi Su-27-, Suhoi Su-34- ja Berijev A-50 -koneita.

Puolustusvoimien tiedustelupäällikkö kenraalimajuri Harri Ohra-aho twiittasi lähes ironisesti linkatessaan tiedotteeseen asiasta:

– Suomen ilmavoimat toteuttaa tehtäväänsä ammattitaidolla. Jos kerran kuvatuksi haluaa, kuvatuksi tulee.

Englanninkielisessä twiitissään Ohra-aho sanoi hieman toisin sanoin:

– If you want to get photographed by @FinnishAirForce welcome to Gulf of Finland, even the aircrafts without any operational use here.