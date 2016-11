“En ole koskaan ollut näin hämmentynyt” – kun suomalaisopettaja meni töihin amerikkalaiseen kouluun

– Olen ollut todella väsynyt - väsyneempi ja hämmentyneempi kuin koskaan aiemmin elämässäni, Kristiina Chartouni toteaa.

Suomessa aiemmin opettajana työskennellyt Chartouni muutti perheineen Yhdysvaltoihin vuonna 2014. Hän kertoo tässä Atlanticille kokemuksistaan opettajana amerikkalaisessa lukiossa.

Jutun kirjoittaja on amerikkalainen opettaja Timothy Walker, joka asuu ja opettaa tätä nykyä Suomessa

Kristiina Chartouni kuvailee opetusympäristöä Yhdysvalloissa varsin erilaiseksi kuin Suomessa. Chartouni kertoo tuntevansa kuin olisi koko ajan luupin alla. Suomessa rehtori tai opetusviranomainen voi tulla joskus luokkavierailulle. Yhdysvalloissa valvonta on kuitenkin jatkuvaa.

Kristiina Chartouni sanoo ikävöivänsä Suomessa kokemaansa tunnetta siitä, että häneen luotetaan ammattilaisena.

– Halusin tehdä aina parhaani, koska he luottivat taitoihini ja kykyihini.

Kirjoittaja Timothy Walker huomauttaa ymmärtäneensä saman tullessaan itse Yhdysvalloista Suomeen.

Chartouni valittelee vapauksien puuttumisen ja valvonnan lisäksi myös amerikkalaiskoulun tiukkaa aikataulua. Oppilaille on varattu luokkahuoneesta toiseen siirtymiseen vain viitisen minuuttia eikä varsinaisia välitunteja Suomen tapaan tunneta. Välillä hän pistää oppilaansa vain rauhoittumaan tunnin aluksi.

Pitkän linjan opettaja kertoo pohtivansa jo alan vaihtoa.

- Jos minun pitäisi vastata nyt heti, sanoisin, etten mitä todennäköisimmin haluaisi jatkaa tällä uralla, Kristiina Chartouni toteaa.

Kaksi muuta juttua varten haastateltua suomalaistaustaista opettajaa on pitkälti samalla linjalla Chartounin kanssa. He valittelevat muun muassa kiirettä, valvontaa ja sitä, etteivät opettajat pääse itse vaikuttamaan riittävästi siihen, miten he opettavat.

– Tuntuu, että minua hoputetaan. Mitään ei tehdä kunnolla, iloa on kovin vähän, eikä pohdiskelulle ja luovalle ajattelulle ole sijaa, 16 vuotta Yhdysvalloissa toiminut opettaja kertoo.

Koulutuksen laadun parantamiseen Yhdysvalloissa tähtäävän National Center on Education and the Economy -kansalaisjärjestön johtaja Marc Tucker on kuitenkin sitä mieltä, ettei lisävapauksien antaminen opettajille vielä parantaisi amerikkalaista koulutusjärjestelmää.

Hänen mukaansa maat, jotka ovat onnistuneet suuremman autonomian antamisessa opettajille, ovat niitä, joissa on panostettu valtavasti opettajien laatuun.