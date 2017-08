Hän on suomalainen entinen ISIS-jihadisti – sai monet lähtemään Syyriaan, nyt työssä ruokakaupassa

Abdullah al-Finlandiksi itseään kutsuva entinen suomalaisjihadisti kertoo amerikkalaiselle Vicelle alkaneensa "tehdä töitä" ISIS-järjestölle jo ennen kuin se nousi yleiseen tietoisuuteen.

Vicen tästä löytyvässä artikkelissa käsitellään Turun tapahtumia ja ruoditaan ääri-islamia Suomessa.

Jutun mukaan Suomesta on lähtenyt eniten niin kutsuttuja vierastaistelijoita ISIS:n riveihin maailmassa suhteessa maan muslimiväestön määrään.

Abdullah al-Finlandi kutsuu itseään "hipsteriksi" ISIS-porukassa, koska hän alkoi tukea järjestöä jo ennen kuin se oli vallannut itselleen kunnolla maata Irakissa ja Syyriassa.

Mies kertoo olleensa "sataprosenttinen vannoutunut suomalaisateisti". 17-vuotiaana hän kääntyi islamiin ja ryhtyi "kuuden kuukauden sisällä" al-Qaidan kannattajaksi. Hän yritti matkata Syyriaan ensi kertaa vuonna 2013.

Suomalaisnuorukainen päätyi sittemmin pyörittämään kotoaan Etelä-Suomesta kenties ISIS:n suurinta englanninkielistä twitter-tiliä. Lopetetun tilin tunnuksen mukaan hän on elinikäinen uskontaistelija.

– Meillä ei Suomessa oikeastaan ole terrorismin vastaisia lakeja, joten kutsuin sitä vain sananvapaudeksi. Voisi sanoa, että olin fiksu. Se on aika hauskaa. Olin mukana ISIS:n suunnitteluprosessissa ja autoin muita, mutta en rikkonut mitään lakeja, joten minua ei voitu asettaa syytteeseen, hän sanoo Vicen haastattelussa.

Jutussa huomautetaan, että Suomessa on sittemmin säädetty viime vuoden joulukuussa laki, joka tekee Syyrian sotaan matkaamisen laittomaksi.

Supermarketissa työssä

Parikymppinen Abdullah al-Finlandi työskentelee nykyisin supermarketissa. Vice kuvailee miehen suhtautumista ISIS-aikaansa "filosofiseksi". Hän kertoo etsineensä "puhtainta islamia", jota hän luonnehtii salafismiksi.

– Tein sen virheen, että lähdin jihadin tielle, hän kertoo.

Entinen ISIS:n tukija uskoo ajautuneensa mukaan osin al-Qaidan levittämän nettipropagandan kuten sen Inspire-lehden takia. Hän kuitenkin myöntää että hänen jihadistisuhteissaan ja verkostoissaan oli aina mukana myös pelkän verkkotoiminnan ulkopuolinen "offline-elementti".

– Kun he (ISIS) julistivat kalifaatin, olimme ekstaasissa. Jopa jälkikäteenkin katsottuna uskon, että olin silloin onnellisempi kuin koskaan. Tuntemistani ihmisistä useimmat ovat joko kuolleet tai yhä Syyriassa. Monet kertoivat minulle, että innoitin heidät lähtemään. Se on hauskaa. Ja jotkut päätyivät hengiltä, mutta elämä on sellaista.

Entinen jihadisti on omien sanojensa mukaan ollut tekemisissä viranomaisten kuten Supon kanssa. Hän kertoo, ettei ole rikkonut mitään lakeja eikä siksi ole vaarassa joutua vankilaan.

Abdullah al-Finlandi väittää monien hänen entisistä jihadistikumppaneistaan odottaneen tarkoituksella asepalveluksen suorittamiseen asti Suomessa ennen kuin he lähtivät Lähi-idän sotiin.

Vicen mukaan ensimmäinen suomalainen ISIS:n itsemurhapommittaja, joka käytti itsestään nimeä Abu Hurairah Finlandi, oli käynyt vuoden asepalveluksen. Toisen Abdullah al-Finlandin tunteman ISIS-taistelijan taas kerrotaan jättäneen asepalveluksensa kesken ja lähteneen Syyriaan ISIS:n riveihin, kun hän koki saaneensa riittävästi oppia.

Abdullah al-Finlandin mielestä suomalaisten viranomaisten tulisi olla todella huolissaan niin kutsutuista yksinäisistä susista. Niillä tarkoitetaan tavallisesti jihadisteja, jotka tekevät iskun ilman mitään muodollista ohjausta tai kehotusta.

– Viranomaisten tulisi olla todella, todella, todella tietoisia, koska se ei vaadi paljoa. Tarvitaan vain pieni napsahdus, tiedäthän, ja voit tehdä itsemurhaliivin. Toivon, ettei näin tapahdu ja se olisi todella valitettavaa, mutta ei sitä koskaan tiedä. Se jää nähtäväksi, hän toteaa.