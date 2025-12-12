Vahva este: 50 kilometrin vyöhyke on Ukrainan tukevin puolustus

Venäjän presidentti Vladimir Putin ei ole tinkinyt Ukrainaa koskevista vaatimuksistaan sodan pitkittymisestä ja kovista tappioista huolimatta.
Kremlin eräänä rauhanehtona on koko Donetskin alueen luovuttaminen, mikä kattaisi myös Ukrainan hallussa olevat Kramatorskin ja Slavjanskin kaupungit.
Niiden ympärille on rakennettu viime vuosien aikana kattava puolustusvyöhyke, joka lukeutuu maan vahvimpiin. Vetäytyminen altistaisi asiantuntijoiden mukaan Ukrainan uudelle hyökkäykselle tulevaisuudessa.
Noin 50 kilometriä pitkä linnoitusvyöhyke koostuu neljästä kaupungista ja ympäröivästä maastosta H-20-maantien varrella. Se toimii Ukrainan asevoimien tärkeänä huoltoväylänä.
Venäjän tukemat separatistijoukot ottivat kaupungit haltuunsa lyhyeksi aikaa vuonna 2014, mutta ne saatiin takaisin asevoimien vastahyökkäyksellä. Neljän kaupungin ympäristöön on rakennettu puolustuslinjoja siitä lähtien.
Vuonna 2024 Ukrainan arvioidaan käyttäneen noin miljardi euroa puolustusten vahvistamiseen, Wall Street Journal kertoo.
Vuosikymmenen työn jälkeen alue on muuttunut linnakkeeksi, joka koostuu juoksuhautojen verkostosta, panssarikaivannoista, betoniesteistä, piikkilangasta ja miinakentistä.
Kramatorskin ja lähikaupunkien suojana on myös korkea maasto, joka tekee hyökkääjän tehtävän vaikeammaksi. Analyytikoiden mukaan juuri tämän vuoksi Kreml himoitsee linnoitusvyöhykettä rauhansopimuksen kautta. Lännempänä maasto on etenemisen kannalta suotuisampaa.
Syksyn kiivaimmat taistelut on käyty etelämpänä sijaitsevan Pokrovskin kaupungin lähialueella. Kremlin arvioidaan koonneen viimeiseen hyökkäykseen yli 150 000 sotilasta. Eteneminen on ollut silti äärimmäisen hidasta ja tappiot kovia.