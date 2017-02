Osmo Soininvaara: Perustulokokeilun malli veisi valtion konkurssiin

Entinen vihreiden kansanedustaja ja ministeri Osmo Soininvaara toteaa blogissaan, ettei perustulokokeilun malli ole laajennettavissa koko kansantalouteen, koska se veisi valtion konkurssiin. ”Aito perustulomalli” sen sijaan olisi hänen mukaansa valtiontalouden kannalta aivan kunnossa.

– Ensinnäkin. Perustulo on aritmeettisesti sama asia kuin negatiivinen tulovero. Negatiivisessa tuloverossa osa kansaa – ne joiden tulot ylittävät verotettavan tulon alarajan – maksavat tuloveroa valtiolle ja osa kansaa saa valtiolla negatiivista tuloveroa, jos heidän tulonsa alittavat verotettavan tulon alarajan. Jos ei ole omia tuloja lainkaan, saa täyden negatiivisen tuloveron, Soininvaara selvittää.

Kokeilun mallissa kaikki taas voittavat Soininvaaran mukaan perustulon verran nykyiseen nähden paitsi työttömät, jotka saavat perustuloa yhtä paljon kuin saisivat muuten työmarkkinatukea.

– Tämä malli on kymmenen – viisitoista miljardia euroa alijäämäinen.

Soininvaaran mukaan kokeilu ei mene aivan hukkaan, koska se tulee osoittamaan, missä määrin pitkäaikaistyöttömät pyrkivät tai pääsevät töihin, jos työnteko tehdään heille todella paljon nykyistä kannattavammaksi.

Tätäkin on Soininvaaran mukaan sinänsä jo kokeiltu.

– Työttömyysturvan 300 euron suojaosuus on osoittanut, että pienen sopeutumisjakson jälkeen se on aktivoinut työttömiä tarttumaan silpputöihin.

Soininvaaran mielestä harmillisinta kokeilussa on se, että malli on juuri se, mitä moni kuvittele perustulon tarkoittavan ja minkä vuoksi he pitävät sitä taloudellisesti epärealistisena.