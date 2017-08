Sauli Niinistö: Vain yhdessä me näistä asioista selviämme

– Viime viikonlopun aikana terrori tuli Suomeen ja Turkuun. Me kaikki olemme järkyttyneitä siitä suunnattomasta ja käsittämättömästä väkivallasta, jota tekijä siellä teki, tasavallan presidentti Sauli Niinistö totesi tiedotustilaisuudessaan Mäntyniemessä sunnuntaina.

Presidentti esitti surunvalittelunsa uhrien omaisille ja toivotti haavoittuneille pikaista toipumista.

– Erityisen kiitoksen ansaitsevat ne ulkopuoliset henkilöt, jotka pyrkivät suojaamaan toisiaan ja toista ihmistä ja suomalainen viranomaistyö. Suomen poliisi selvitti asian nopeasti ja heidän työnsä sekä muunkin pelastushenkilökunnan työ oli omiaan palauttamaan turvallisuudentunnetta niin Turkuun kuin Suomeenkin. Me voimme luottaa viranomaistemme toimintaan, Sauli Niinistö sanoi.

Hän jatkoi tämän kaiken herättävän ymmärrettävästi paljon keskustelua ja tunteita.

– Meillä on ehkä kaikkeen maahanmuuttoon liittyvään keskusteluun kuitenkin liittynyt sellainen piirre, että halu väärinymmärtää on ollut suurempaa kuin yritys ymmärtää. Tämä olisi nyt hyvä kääntää toisin päin. Yritetään ymmärtää, mitä se toinen suomalainen ajattelee. Ei tarvitse olla samaa mieltä, mutta se on kuitenkin kaiken keskustelun avain. Minä luulen, että vain yhdessä me näistä kaikista asioista selviämme, Niinistö totesi.

Presidentin mukaan tällä hetkellä näyttää olevan melkoisesti ongelmia siinä, että kaikki turvapaikanhakijat eivät täytä turvapaikan ehtoja.

– Minulla on kuitenkin vakaa luottamus tässä suomalaiseen oikeusjärjestykseen. Olen sitä mieltä, että Suomessa kansainvälisiä sopimuksia noudatetaan aivan eturivissä.

EU:n hoidettava siirtolaisuus

– Jos ajatellaan hallitsematonta muuttoliikettä, joka tänä päivänä on osin siirtolaisuutta, niin toistan sen mitä runsas vuosi puolitoista sitten eduskunnassa lausuin. Tämä asia on EU:n hoidettava, Sauli Niinistö totesi.

Jos jokainen EU-maa alkaa tehdä asiassa omia ratkaisujaan, ei siitä presidentin mukaan seuraa hyvää. Hän huomautti Turkin kanssa solmitun pakolaissopimuksen hiljentäneen silloisen tuloväylän Eurooppaan. Afrikasta tullaan kuitenkin Välimeren ylitse yhä ja siihenkin EU:n olisi kyettävä Niinistön mukaan vastaamaan.

– Jos tämä tuntuu kovalta, me olemme tilanteen edessä, jossa Euroopan vastaanottokyky on ollut jo nyt koetuksella. Toisaalta täytyy muistaa, että mitä hallitumpaa tuo maahanmuuttaminen on, sitä selkeämmin se voidaan kohdentaa nimenomaan pakolaisiin suoraan pakolaisleireiltä.