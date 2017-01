"Ei yllättänyt Bernerin ilmoitus, niin sekava oli jo tilanne"

– Ei yllättänyt tämä ilmoitus, niin sekava oli jo tilanne. Valmistelun erikoisuudesta viestii, että muut hallituspuolueet ilmoittivat heti, etteivät tue selvitystä. Esitys jäi yksin keskustalle, sanoo Suna Kymäläinen.

Hänen mielestään perussuomalaisten rooli on jäänyt vähälle huomiolle, sillä puolue lupasi vielä vaalien alla poistaa autoveron.

– Itsestäni hämmentävää oli alun perinkin ajatus, jossa yhtiöittämispäätöksen yhteydessä olisi päätetty ohi eduskunnan päätösvallan säätää verolakeja. Verotustahan ei voi betonoida, niistä päätetään vuosi kerrallaan, Kymäläinen sanoo.

– On selvää, että tarvitaan parlamentaarinen valmistelu, että T-TEN rahat saadaan liikkeelle, kuten Ruotsissa. On myös tärkeää luoda malli, jossa yhä useammalla on varaa ja mahdollisuus vähäpäästöiseen liikkumiseen. Tieverkon ylläpito on pitkäjänteistä, yli parlamentaaristen kausien toimivaa, toteaa Kymäläinen.

Hänen mielestään yhtiömallinkin käyttö voisi tulla kyseeseen yksittäisten, alueellisten hankkeiden kohdalla, nimenomaan aluekehityksen näkökulmasta.

– Muttei missään tapauksessa koko väyläverkon kohdalla, kyseessä on strategisesti elintärkeä asia, muistuttaa Kymäläinen.

– Bernerin harjoituksesta kävi selväksi, ettei autoa keksitty sittenkään uudestaan. Näin mittava muutos edellyttää parlamentaarista valmistelua, nyt olisi hyvä paikka aloittaa, Kymäläinen esittää.