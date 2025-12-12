SDP:n linjaukset ja kieli puhuttavat – ”meillä taitaa olla eri suunta”

Kokoomuksella ja Antti Lindtmanin johtamalla SDP:llä taitaa olla eri suunta, kansanedustaja Timo Heinonen (kok.) toteaa blogissaan.

Hän viittaa Iltalehden torstaiseen uutiseen, jonka mukaan ”SDP:n keskeiset vaikuttajat haluavat peruuttaa sekä työmarkkinauudistuksia että sosiaaliturvan leikkauksia”. SDP ylipäätään olisi valmis perumaan lukuisat hallituksen tekemät uudistukset.

Heinonen kiinnittää huomiota myös opposition koventuneeseen kielenkäyttöön.

– SDP:ssä puhutaan nykyisen pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallituksen politiikasta ”ihmisvihamielisenä”, ”tuhoavana” ja ”luokkajakoa vahvistavana”. Orpon hallituksen politiikkaa kuvataan demarileiristä myös ”pahan akseliksi”. Kovaa kieltä, Heinonen kirjoittaa.

IL:n kyselyn mukaan kaksi kolmesta SDP-päättäjästä olisi valmis perumaan kaikki Orpon hallituksen tekemät leikkaukset sosiaaliturvaan. Jopa neljä viidestä olisi valmis perumaan kaikki hallituksen työmarkkinauudistukset. Näihin lukeutuisi muun muassa paikallinen sopiminen.

– Kovia linjauksia ja kynnyskysymyksiä SDP:n keskeisiltä päättäjiltä muun muassa puoluehallituksesta ja puoluevaltuustosta sekä nykyisiltä SDP:n kansanedustajilta, Heinonen toteaa.

Hänen mukaansa tässä tilanteessa ei voi sanoa, että ”meillä [SDP:llä ja kokoomuksella] taitaa olla eri suunta”.

– Tällaiseen hallitukseen ei kokoomuksen tietenkään eikä missään tilanteessa pidä lähteä, Heinonen sanoo.

Hän myös toivoo, että SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman kertoo pian ja selkeästi, onko hän puolueensa kansanedustajien ja muiden keskeisten päättäjien kanssa samaa mieltä vai ei.

– Mitkä kaikki nykyisen keskustaoikeistolaisen hallituksen päätökset Lindtman nostaa kynnyskysymyksiksi niin, että ne on peruttava, jotta SDP voisi olla mukana hallituksessa johtamassa sitä tai yhtenä mukana olevana puolueena?, Heinonen kysyy.

– Näyttää siltä, että SDP:ssä paalutetaan nyt sellaista perustaa hallitukselle, että siinä ei hallitusta saada kasaan eikä se pysy pystyssä ilman tuttua keskustan pönkää?, hän jatkaa.