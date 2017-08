Hjallis Harkimo: Sinisillä ei ole viestiä, markkinarakoa eikä suunnitelmaa

Liikemies-kansanedustaja Hjallis Harkimo (kok.) kirjoittaa Iltalehdessä otsikolla Sininen vaihtoehto ei ole vaihtoehto.

Hänen mukaansa markkinoinnissa tuote pitää kuvailla niin että normaali ihminen nopeasti sen ymmärtää. Laajat ihmisjoukot pitää saada ajattelemaan, että tuon asian tai tuotteen tai palvelu hankkiminen jollain tapaa parantaa hänen elämäänsä. Lisäksi pitää olla sisältöä, jolle löytyy markkinarako.

– Sininen vaihtoehto on uusi puolue, joka hätiköiden kyhättiin yhteen ja jolta puuttuu kaikki yllämainittu. Heiltä puuttuvat viesti, markkinarako ja suunnitelmallisuus, Hjallis Harkimo toteaa.

– Heillä ei oikeastaan ole mitään. Heidän pääviestinsä oli alussa, että he eivät kannata (Jussi) Halla-ahon rasistista linjaa – jonka he olivat ennen hyväksyneet. Välillä he ovat macronilaisia ja välillä heillä on hallitusohjelma ja nyt viimeksi he ovat keksineet keskiluokan – varmaan siksi, että he olivat kuulleet jonkun analyysin, jonka mukaan Donald Trump valittiin presidentiksi keskiluokan avulla.

Harkimon mukaan "jos olen jotain oppinut markkinoinnista ja saavutuksista ylipäänsä, niin tämän: et voi saavuttaa mitään vain vastustamalla jotakin tai jotakuta toista".

– Pitää olla jotain omaa. Sinisellä vaihtoehdolla omaa on tällä hetkellä vain 1,6 prosentin kannatus, joka sekin mahtuu virhemarginaaliin. Eli käytännössä heillä ei ole edes kannatusta.

Kansanedustaja ennustaa, ettei asia jää tähän.

– Tässä kokoonpanossa hallitus ei tule menemään seuraaviin vaaleihin. Tämä näytelmä ei vielä ole loppu. Ja veikkaan myös, että moni näyttelijä teki virhearvion suostuessaan rooliinsa, Harkimo ennustaa.