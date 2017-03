"Kaikkien aikojen kallein vaalilupaus?" SDP:n Antti Rinteelle tyly kuittaus

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) ihmettelee Facebook-päivityksessään SDP:n puheenjohtaja Antti Rinteen puheita syrjäseutujen kiinteistöjen tukemisesta valtion rahoilla.

Asiantuntijat ovat varoittaneet syrjäseuduilla olevan paljon kiinteistöjä, joita ei pian kannata korjata, koska asuntojen arvo haja-asutusalueella on alhainen. Oppositiojohtaja Rinteen mukaan kyseessä on iso ongelma, jolle valtion on kyettävä tekemään jotakin.

– Minulla ei suoraan varsinaista valmista keinoa ole, mutta kyllä näen, että valtion täytyy näiden ihmisten ahdinkoa auttaa. Onko se sitten uudenlainen ARA-systeemi, jolla pystytään rahoittamaan asunnon korjausta tai uuden asunnon hankintaa. Oikeaa väylää täytyy hakea, mutta politiikassa tulee olla tahtotila ratkaista tämä asia, Antti Rinne sanoi Ylen Puoluepäivän puheenjohtajatentissä keskiviikkona.

Ministeri Grahn-Laasonen kysyy, millä SDP aikoo tällaisen vaalilupauksensa rahoittaa.

"Satoja miljoonia taisi juuri tulla luvattua puheenjohtajan suulla tv:ssä. Lisää velkaa? Veronkorotuksia tiedossa?" Ministeri kirjoittaa.

Myös kokoomuksen puoluesihteeri Janne Pesonen tyrmää Twitterissä Rinteen puheet. Pesosen mukaan Rinteen halu tukea syrjäseutujen kiinteistöjä voi olla "kaikkien aikojen kallein vaalilupaus".

"Rinne maksattaisi siis syrjäseuduilla olevien yksityisasuntojen putkirempat valtiolla. Kaikkien aikojen kallein vaalilupaus?" Pesonen kirjoittaa.