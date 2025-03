Näin Elina Valtosen mukaan toimitaan tulitauon jäädessä hyväksymättä

Eduskunnan kyselytunnilla kysyttiin Ukrainan sodan tulitaukoehdotuksesta. Otto Anderssonille (r.) vastanneen ulkoministeri Elina Valtosen (kok.) mukaan uutiset USA:n ja Ukrainan päätymisestä esitykseen ovat ”sinänsä kannustavia”.

Hänen mukaansa ehdotuksessa on hyviä elementtejä.

– Mukaan lukien se, että Yhdysvallat sitoutuu jatkamaan tukeaan Ukrainalle, ja myös tiedustelutiedon jakamista. Nyt on niin, että tosiaan on Venäjän päässä pallo. Venäjän päässä on vastuu nyt hyväksyä tämä sopimus, ulkoministeri Elina Valtonen sanoi.

– Ja voi toden totta olla, että he eivät sitä tee. Tai he esittävät lisävaatimuksia, joihin ei voida tarttua. Silloin tietysti Suomen näkökulmasta on meidän viestimme sekä Yhdysvaltoihin että kumppaneillemme laajasti se, että meidän tulee jatkaa Ukrainan tukemista mutta toisaalta myös Venäjän taloudellisen paineen luomista.

– Ja tähän me toivomme Yhdysvallat mukaan. Ja ne viestit jotka Yhdysvalloista ovat kuuluneet ovat sitä juuri, että painetta tulee silloin Venäjää kohtaan. Koska silloin nähdään, että Venäjä ei sitä rauhaa halua, Valtonen päätti.