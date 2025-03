Starlinkin kilpailija hyötyi kohusta

Euroopan maiden hallitukset ovat Aviation Weekin mukaan ottaneet yhteyttä amerikkalaiseen satelliittiviestintäyritys Kymetaan kysyen yksityiskohtaisia tietoja yhtiön mahdollisuuksista toimittaa litteitä paneeliantenneja ja lisätä niiden tuotantoa. Redmondissa, lähellä Seattlea Washingtonin osavaltiossa sijaitseva Kymeta valmistaa monenlaisia elektronisesti ohjattuja paneeliantenneja, jotka yhdistävät SpaceX Starlinkin kilpailijan, ranskalaisen EutelSat OneWebin matalalla kiertoradalla toimiviin viestintäsatelliitteihin.

Kiinnostus Kymetan antenneihin on noussut jyrkästi sen myötä, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump määräsi Ukrainan sotilaallisen ja taloudellisen avun keskeytettäväksi ja lopetti tiedustelutiedon jakamisen Ukrainan puolustukselle. Apuun on kuulunut taloudellinen tuki Starlinkin satelliittiantenneihin, joita on käytetty Ukrainan puolustusvoimien johtamisessa, tykistötulen maalinosoituksessa ja muissa taistelukentän viesti- ja datayhteyksissä.

SpaceX:n toimitusjohtaja Elon Musk viestitti 9. maaliskuuta 2025 X:ssä:

– Minun Starlink-järjestelmäni on Ukrainan armeijan selkäranka. Sen koko etulinja romahtaisi, jos kääntäisin sen pois päältä.

Myöhemmin hän yritti selventää ja viestitti:

– Vaikka olisin miten paljon eri mieltä Ukrainan politiikasta, Starlink ei koskaan käännä päätteitään pois päältä.

Vahinko oli kuitenkin jo tapahtunut. Euroopan puolustusministeriöt säikähtivät eivätkä halua enää luottaa Starlinkiin.

Kymetan toimitusjohtaja Rick Bergman naurahti Aviation Weekin kysymykselle yhtiön tuotantokapasiteetista:

– Anteeksi, että nauroin. Kukaan ei ole kysynyt tuota kysymystä ennen kuin viimeisen parin viikon aikana. Nyt sitä kysyvät kaikki haluten tietää, miten nopeasti yhtiö voi kiihdyttää tuotantoa.

Bergmanin mukaan yhdessä vuorossa työskentelevät työntekijät tuottavat tuhansia antenneja vuodessa, mutta vuoroja lisäämällä voitaisiin tuottaa yli 10 000 vuodessa.

Euroopan hallitukset ovat kiinnostuneita Kymetan antenneista, koska ne voivat yhdistää OneWebin sateliittien lisäksi yhteen tai kahteen geostationaarisella radalla olevaan satelliittiin sekä mobiiliverkkoihin. Antennit ovat yhteensopivia Euroopan yllä olevien 15 GEO-satelliitin kanssa.

Bergmanin mukaan Kymeta on toimittanut antenneja Ukrainaan jo kolmen vuoden ajan, mutta ei ilmoita niiden lukumäärää. Ukrainassa on tällä hetkellä 42 000 Starlinkin päätettä, joiden korvaaminen olisi monumentaalinen urakka.

Kukaan ei ole vielä pystynyt ylittämään SpaceX:n tuotantokapasiteettia. Yhtiön uusi tehdas Texasin Bastropissa valmistaa yhtiön oman ilmoituksen mukaan 15 000 antennia päivässä. Ne ovat myös edullisempia kuin Kymetan antennit ja kytkeytyvät automaattisesti toiseen Starlink-satelliittiin, jos yhtä yhteyttä häiritään.

