Utin erikoisjääkärit kertovat koulutuksesta amerikkalaisten kanssa

Erikoisjääkäripataljoonan komentaja Juha Paakkari kertoo viestipalvelu X:ssä Utin erikoisjääkärien koulutuksesta amerikkalaisten kanssa.

– Mitä tulee kun yhdistetään nuoruus, into ja kova kunto ikään, kokemukseen ja ammattitaitoon? Päätettiin kokeilla ja tehtiin yhdessä SOF kanssa sillai hassusti että laitettiin (suomalaiset) laskuvarjojääkärit ja (yhdysvaltalaiset) erikoisjoukot kimppaan. Siitähän tuli bängeri välittömästi!, Paakkari kirjoittaa.

– Äijät on nyt vuoden alusta reenannu yhdessä. US tiimi on saanut LJK:lta talvikoulutusta ja vastaavasti he ovat kouluttaneet laskuvarjojääkäreille mm. lääkintää, pioneeritoimintaa ja tehtävän suunnittelua, komentaja jatkaa.

Yhteistyö huipentui Lapissa, kun laskuvarjojääkärit ja erikoisjoukot laitettiin samaan ryhmään ja annettiin noin 10 vuorokauden tehtävä ilman ulkopuolista tukea. Osa partioista toteutti tehtävän suksilla ja osa moottorikelkoilla.

– LJK upseerioppilaat toimivat ryhmänjohtajina ja SOF ukkelit ryhmän jäseninä ja ketunlenkin vartiomiehinä siinä missä muutkin, Paakkari kertoo tehtävästä.

– Kotikenttäetu oli vahvasti meillä kun nuo LJK ukot on aika petoja metsässä ja suksilla. Lisäksi talviolosuhteet ja Lapin luonto oli meidän puolella, komentaja jatkaa.

Mitä tulee kun yhdistetään nuoruus, into ja kova kunto ikään, kokemukseen ja ammattitaitoon? Päätettiin kokeilla ja tehtiin yhdessä 🇺🇸 SOF kanssa sillai hassusti että laitettiin 🇫🇮laskuvarjojääkärit ja 🇺🇸 erikoisjoukot kimppaan. Siitähän tuli bängeri välittömästi! 1/8 pic.twitter.com/9r3QPuMqsy — Juha Paakkari (@PaakkariJ) March 13, 2025