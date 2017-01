Kokoomusnuorten johtaja: Määräaikainen palkanalennus toisi nuorille töitä

Kokoomusnuorten puheenjohtaja Daniel Sazonovin mukaan hallituksen tulisi tarttua talouspolitiikan arviointineuvoston ehdotukseen, jossa nuoria voitaisiin työllistää vähimmäisehtoja pienemmällä palkalla määräajan. Tavoitteena on nostaa työllisyysastetta.

"Tavoite numero yksi on, että nuoret saadaan töihin. Työhön kiinni pääseminen on paras tapa pysyä kokonaisvaltaisesti kiinni yhteiskunnassa. Määräaikainen matalampi palkka auttaisi kiistatta nuoria saamaan jalkaa työelämän oven väliin. Aikana, jolloin nuorisotyöttömyys on hälyttävän korkealla, yhtään keinoa ei tule jättää käyttämättä, Sazonov kirjoittaa Verkkouutisten blogissaan.

Sazonov muistuttaa, että arviointineuvosto epäilee hallituksen saavuttavan 72 prosentin työllisyysasteen. Neuvosto kiinnitti huomiota erityisesti nuorten heikkoon työllisyysasteeseen. Sazonovin mukaan arviointineuvoston kehotus osoittaa, että nyt tarvitaan konkreettisia toimenpiteitä.

"Arviointineuvosto on aivan oikeassa siinä, että hallituksen tavoitteet ovat oikeita, mutta tähänastiset keinot eivät ole riittäviä. Hallituksen on siis laajennettava niiden keinojen kirjoa, joita se hyödyntää työttömyyden nujertamiseksi", Sazonov kirjoittaa.

Hänen mukaansa työhön pääseminen on iso juttu: kun työnantajan oven saa auki, ansiotaso kyllä nousee ajan kanssa. Sazonov huomauttaa, että nuoret ovat halukkaita tekemään töitä, myös heikoimmilla ehdoilla.

"Monissa tutkimuksissa on todettu, että nuorilla itsellään olisi tällaisiin toimiin valmiutta. Muun muassa Turun yliopistossa viime syksynä tehdyssä väitöstutkimuksessa todetaan, että työ on suomalaisille kunnia-asia ja että myös palkanalennuksiin ollaan tietyissä tilanteissa valmiita. Vaikka työ on luonnollisesti keskeinen toimeentulon lähde, niin vielä tärkeämmäksi tekijäksi ihmiset kokevat työn antaman merkityksellisyyden tunteen. Työ on siis jo arvo itsessään", Sazonov perustelee kantaansa.