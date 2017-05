Sari Sarkomaa: Mannerheimin Lastensuojeluliiton esille nostama huoli havaittu, lakiin tehdään korjaus

Helsingin Uutiset kertoi tänään, että Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) mukaan järjestöjen painostuksesta huolimatta hallituksen parhaillaan valmistelemaan sote-lakiin ei ole kirjattu kohtaa, joka turvaisi järjestöjen hyvinvointityön avustamisen jatkossa.

Lehden mukaan MLL:n lastenhoitovälitys uhkaa loppua, jos kunnat vetäytyvät sote-uudistuksen myötä järjestöjen avustamisesta. Hoitoapua käyttää Uudellamaalla 2 500 perhettä.

– Olemme havainneet puutteen. Lakiin tehdään korjaus, kansanedustaja Sari Sarkomaa (kok.) kirjoittaa Twitterissä.

Sarkomaa ja kansanedustaja Sanna Lauslahti (kok.) vaativat kannanotossaan kuukausi sitten, että järjestöjen toimintaedellytykset on turvattava maakuntauudistuksessa.

Kansanedustajien mielestä sosiaali- ja terveysvaliokunnan on tehtävä maakuntalakiin lisäys, jossa maakunta velvoitetaan yhteistyöhön järjestöjen kanssa. Heidän mielestään ei riitä, että yhteistyövelvoite on vain kunnilla.

Sarkomaa uskoo, että ehdotetusta muutoksesta löytyy yhteisymmärrys puolueiden kesken.

Maakuntauudistuksessa on asetettu samalle viivalle järjestöt sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden tuottajina. Palveluiden tuottamisen lisäksi kansalaisjärjestöillä on suuri rooli esimerkiksi yhteisöllisyyden ja osallisuuden lisäämisessä ja siksi uudistuksessa on tärkeää huolehtia järjestötyön jatkuvuudesta.

– Otamme kansalaisjärjestöjen huolen vakavasti vastaan. Järjestöissä tehdään mittaamattoman arvokasta työtä. Meillä ei ole varaa menettää vuosien varrella rakennettuja arvokkaita toimintamalleja, jotka tuottava tekijöilleen hyvää mieltä ja avun saajille hyvinvointia, Lauslahti sanoo tiedotteessa.