IS: Tämä oire voi edeltää aivoinfarktia jo viikkoa aiemmin

Niin sanottu TIA (transient ischaemic attack) -kohtaus voi kertoa lähestyvästä aivoinfarktista etukäteen, kertoo yleislääkäri Joonas Tolvanen uutuskirjassaan Ilta-Sanomien mukaan.
Kohtauksessa esiintyy ohimeneviä halvausoireita, jotka kestävät vain 2–15 minuuttia ja lähes aina alle tunnin.
– Tilapäinen puhehäiriö, raajojen voimattomuus tai näön menetys voi tuntua harmittomalta, kun oire häviää itsestään – mutta se voi olla aivojen hätähuuto. TIA ei ole hyvänlaatuinen ilmiö, vaan ennusmerkki: väliaikainen tukos on jo ollut, seuraava voi olla pysyvä, Tolvanen kertoo kirjassaan.
Tolvasen mukaan jopa 10 prosenttia TIA-potilaista saa aivoinfarktin viikon kuluessa ensimmäisestä TIA-kohtauksesta ja 10–20 prosenttia kolmen kuukauden sisällä. Kaikkiaan neljäsosalla aivoinfarktipotilaista on ollut edeltävä TIA. Tämän vuoksi oireista tulee aina hakeutua lääkäriin, hän muistuttaa.