”Kenenkään talous ei saa kaatua omaisensa perimiseen”

Kokoomuksen kansanedustaja Mari Kaunistola kirjoittaa Facebookissa, että ”perintöveron kevennys on helpotus monelle suomalaiselle”.

– Eduskunta hyväksyi eilen merkittävät perintö- ja lahjaverotukseen tehtävät helpotukset. Perintöveron alaraja nostetaan ensi vuodesta alkaen 30 000 euroon nykyisestä 20 000 eurosta. Lahjaveron alaraja nostetaan 7 500 euroon, sen nykyisin ollessa 5 000 euroa.

Kaunistola huomauttaa, että tästä erityisesti hyötyvät pieniä perintöjä saavat.

– Veronkevennykset ovat monelle suomalaiselle suuri helpotus. Pienehköt perinnöt – joissa voi olla usein kyse esimerkiksi pienestä asunnosta, mökistä tai lapsuuden kodista syrjäisellä paikkakunnalla – voivat aiheuttaa jopa kohtuuttomia tilanteita perinnön saajille. Jos perittyä omaisuutta ei saa myydyksi, voi se tuottaa suhteessa merkittävääkin taloudellista ahdinkoa aivan tavallisille suomalaisille.

Lisäksi perintöveron maksuehtoja kohtuullistetaan.

– Jo aiemmin maksuaika on pidennetty 10 vuoteen, ja nyt myös maksuajalta perittävä korko laskee 1,5 prosenttiyksikköä. Nämä ovat tärkeitä muutoksia, jotka vaikuttavat tavallisten suomalaisten arkeen. Kenenkään talous ei saa kaatua siksi, että perii menehtyneen omaisensa.