Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Perintövero kevenee. LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

”Kenenkään talous ei saa kaatua omaisensa perimiseen”

  • Julkaistu 04.12.2025 | 17:56
  • Päivitetty 04.12.2025 | 17:56
  • Perintövero
Perintöveron kevennys helpottaa pieniä perintöjä saavien asemaa, korostaa kansanedustaja.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Kokoomuksen kansanedustaja Mari Kaunistola kirjoittaa Facebookissa, että ”perintöveron kevennys on helpotus monelle suomalaiselle”.

– Eduskunta hyväksyi eilen merkittävät perintö- ja lahjaverotukseen tehtävät helpotukset. Perintöveron alaraja nostetaan ensi vuodesta alkaen 30 000 euroon nykyisestä 20 000 eurosta. Lahjaveron alaraja nostetaan 7 500 euroon, sen nykyisin ollessa 5 000 euroa.

Kaunistola huomauttaa, että tästä erityisesti  hyötyvät pieniä perintöjä saavat.

– Veronkevennykset ovat monelle suomalaiselle suuri helpotus. Pienehköt perinnöt – joissa voi olla usein kyse esimerkiksi pienestä asunnosta, mökistä tai lapsuuden kodista syrjäisellä paikkakunnalla – voivat aiheuttaa jopa kohtuuttomia tilanteita perinnön saajille. Jos perittyä omaisuutta ei saa myydyksi, voi se tuottaa suhteessa merkittävääkin taloudellista ahdinkoa aivan tavallisille suomalaisille.

Lisäksi perintöveron maksuehtoja kohtuullistetaan.

– Jo aiemmin maksuaika on pidennetty 10 vuoteen, ja nyt myös maksuajalta perittävä korko laskee 1,5 prosenttiyksikköä. Nämä ovat tärkeitä muutoksia, jotka vaikuttavat tavallisten suomalaisten arkeen. Kenenkään talous ei saa kaatua siksi, että perii menehtyneen omaisensa.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)