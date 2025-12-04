Kiinan mysteerialus ihmetyttää

Julkisuuteen on ilmestynyt kuvia ihmeellisestä kiinalaisaluksesta, joka on kuvattu ilmeisesti Huangpun telakalla Kantonin maakunnassa, kertoo Naval News. Kyseessä on trimaraani eli sillä on kolme runkoa. Alusta on julkaisulle analysoinut merisodankäynnin analyytikko H. I. Sutton.

Kuvissa näkyy täysin mustaksi maalattu alus, jolla on sekä pinta-alusten että sukellusveneen piirteitä. Alus on muodoltaan kapea, mikä viittaa korkeaan tehokkuuteen. Pituutta sillä on kuitenkin noin reilut 60 metriä, joten sitä ei ole ainakaan suunniteltu ensisijaisesti korkeaa suorituskykyä silmällä pitäen.

Toisaalta aluksella on varsin selvät sukellusveneen piirteet. Tällainen piirre on esimerkiksi vesisuihkupropulsiota hyödyntävä potkuri, joka on hiljaisempi ja nopeampi kuin tavanomaiset potkurit. Alus pystyisi silloin kulkemaan pitkiä matkoja ja vaikeammin havaittavana.

Sukellusveneeseen viittaa myös torni, johon sopisi ilmamasto ja mahdollisesti myös antennimasto. Epäselvää kuitenkin on edelleen, onko trimaraani miehitetty (UUV) vai miehittämätön (USV) vedenalainen alus. Miehittämättömänä se voisi olla molempien yhdistelmä eli eräänlainen puolisukellusvene.

Uusimmassa kuvassa on kuitenkin viitteitä siihen, että alus saattaisi pystyä kulkemaan täysin tai melkein täysin meren pinnan alla. Syvyysmerkit tornissa ja muualla rungossa viittaavat pinta-aluksen ja pinnanalaisen aluksen hybridiominaisuuksiin, jotka tarjoaisivat sille sekä häiveominaisuuden että suhteellisen nopealiikkeisyyden.

Yksi sinnikkäimmistä teorioista on, että kyseessä on arsenaalialus eli kelluva ohjusvarasto. Jo vuosien ajan on huhuttu Kiinan kehittävän tämänkaltaista alusta. Ideana olisi kehittää miehittämätön ja vaikeasti havaittava alus, joka kykenisi laukaisemaan maa- ja/tai merimaaliohjuksensa ja katoamaan aaltoihin.

Tällaista alusta voisi käyttää myös esimerkiksi meridroonien tai lennokkien ”emoaluksena”. Ylipäätään sotilaallinen kehitys suosii nyt miehittämättömiä tai vain vähäisen miehistön vaativia aluksia.

Alusta voisi käyttää myös joukkojen kuljetukseen. Tällöin se olisi erityisesti hyödyllinen sijoittaessa pieniä erikoisjoukkoyksiköitä saarille ja riutoille. Tällainen Sealion-nimellä tunnettu alussarja on myös esimerkiksi Yhdysvalloilta.

Vähemmän dramaattinen vaihtoehto on, että kyse on yksinkertaisesti tulevaisuuden teknologian testausalustasta, jolla Kiinan kansanarmeija kokeilee erilaisia pinta-aluksen ja pinnanalaisen aluksen ominaisuuksia. Kiinan kansanarmeija on tunnettu mittatilausaluksistaan, joita käytetään tutkimus-, kehitys-, testaus- ja harjoitustoimintaan.

Breaking:Unusual Black Trimaran Drone Ship Spotted In Chinese ShipyardYou heard it here first! www.navalnews.com/naval-news/2… — H I Sutton (@covertshores.bsky.social) 2025-10-29T09:35:54.264Z