Venäjän lentoyhtiöiden koneiden läheltä piti -tilanteet nelinkertaistuivat

Novaja Gazetan mukaan kuluvan vuoden tammi-marraskuussa Venäjän lentoyhtiöiden koneisiin liittyvät läheltä piti -tilanteet kasvoivat noin nelinkertaisesti edellisvuodesta. Taustasyinä ovat pakotteet ja olematon kotimainen varaosatuotanto.

Venäjän aloitettua laajamittaisen hyökkäyssodan Ukrainaa vastaan länsi asetti Venäjän ilmailuteollisuudelle pakotteita, ja EU:n ja Yhdysvaltain ilmatila evättiin venäläisiltä lentoyhtiöiltä samoin kuin varaosien ostaminen ulkomaisiin konetyyppeihin. Aviaincidentin datan mukaan lentojen peruuntumisiin tai hätätilanteisiin johtaneiden vikojen määrä oli yli 800, kun edellisvuoden vastaavana aikana niiden määrä oli vähän yli 200. Läheltä piti -tilanteisiin on liittynyt muun muassa pyöräjarrujen toimintaongelmia laskeutumisissa ja moottorien suojalevyjen irtoamisia lennon aikana.

Lokakuun alussa Venäjän federaation ilmaliikenneviraston eli Rosaviatsijan johtaja Dmitri Jadrov lausui, että ”pessimistisen ennusteen mukaan” Venäjä voi menettää 339 lentokonetta, mukaan lukien 109 ulkomailla valmistettua konetta, seuraavan viiden vuoden aikana.

– Lisäksi suunnittelemme poistavamme käytöstä 200 helikopteria – 190 kotimaassa ja 10 ulkomailla valmistettua helikopteria, hän totesi.

Rosaviatsijan mukaan venäläisillä lentoyhtiöillä on 1135 ilma-alusta, joista 1088 on operatiivisia.

Kuluvana vuonna Venäjän kaupallisessa ilmailussa on nähty kaksi pienempää onnettomuutta ja kaksi maahansyöksyä, joissa on kuollut yhteensä 53 ihmistä. Tuhoisin niistä oli Angara Airlinesin Antonov An-24:n maahansyöksy heinäkuun lopulla. Amurin alueella tapahtuneessa onnettomuudessa sai surmansa 43 matkustajaa ja kuusi miehistön jäsentä. Onnettomuuden syyksi arvioitiin lentäjän tekemä virhe 15 kilometriä ennen laskeutumista.

Venäjällä liikennettä valvova Rostransnadzor on ilmoittanut tarkastavansa 51 alueellista lentoyhtiötä läheltä piti -tilanteiden kasvavan määrän takia. Venäjän hallitus on ohjeistanut virastoa torjumaan ”lentoyhtiöiden ilmailulakien rikkomuksiin liittyvä kielteinen suuntaus”.