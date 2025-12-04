Yli 50 iskua Venäjän sotakoneiston ytimeen – tätä ei ole ennen nähty

Ukraina on tämän syksyn aikana toteuttanut yli 50 onnistunutta iskua Venäjän strategisiin sotilas- ja energiainfrastruktuurin kohteisiin, kertoo Ukrainan pääesikunta.

Radio Libertyn Schemes-projektissa haastatellut talous- sekä sotilasasiantuntijat kertovat, että Ukrainan asevoimilla ei koskaan aiemmin ole ollut näin korkeaa määrää onnistuneita iskuja näin lyhyessä ajassa.

Toimittajat hahmottivat toimien laajuuden satelliittikuvien perusteella ja loivat interaktiivisen kartan iskuista kärsineistä venäläisistä laitoksista: sotilaskohteista, öljyn- ja kaasunjalostamoista, öljyvarastoista ja terminaaleista.

Projektissa tarkasteltiin myös 13 iskun seurauksia, ja analyytikoiden mukaan iskujen vaikutukset näkyvät jo Venäjän kohonneina sotamenoina sekä polttoainepulana joillakin alueilla.

Yksi merkittävimmistä iskuista tehtiin 22. lokakuuta, kun ukrainalaisdroonit osuivat Saranskin konepajaan Mordvassa. Tehdas kuuluu valtionyhtiö Rosteciin ja valmistaa aseita ja ammuksia Venäjän armeijalle. Satelliittikuvista näkyvät vauriot laitoksessa. Schemes-projekti on uutisoinut aiemmin, että Saranskin laitoksessa tehdään myös kansainvälisissä määräyksissä kiellettyjä kaasukranaatteja.

Marraskuun alussa Ukrainan joukot iskivät Mustanmeren rannalla Tuapsen öljyterminaaliin, joka on keskeinen polttoaineen toimittaja Venäjän sotilasyksiköille. Viisi drooniräjähdystä raportoitiin ja alueella syttyi suuri tulipalo. Tuapsen satama keskeytti väliaikaisesti öljyn viennin ja paikallinen jalostamo käsittelyn.

Krimin Feodosijan terminaalissa tuhoutui 6. lokakuuta tehdyssä iskussa 13 öljysäiliötä sekä pumppuasema ja terminaalin toiminta keskeytyi.

Krimin Hvardiisken öljyvarastossa puolestaan roihusi tulipalo neljä päivää ja kuusi säiliötä tuhoutui. Ukraina on iskenyt samaan öljyvarastoon useita kertoja.

Iskujen seurauksena Venäjä on ryhtynyt toimiin strategisten kohteidensa suojaamiseksi ja muun muassa lisännyt liikkuvia yksiköitä torjumaan ukrainalaisdrooneja. Sotilasasiantuntijoiden mukaan nämä lisätoimet kuitenkin vähentävät Venäjän kokonaistaistelukykyä.

Polttoainepulan arvioidaan kasvavan ja joillain alueilla vaikuttavan jokapäiväiseen arkeen.

– Useilla Venäjän alueilla on bensiinipulaa ja ihmiset saattavat ihmetellä, miksi he eivät pääse töihin maassa, jota usein kutsutaan ‘huoltoasemaksi’, analyytikko Oleksandr Sirenko sanoo Radio Libertylle.

Jo syyskuussa Ukrainan iskujen arvioitiin alentaneen Venäjän öljynjalostuskapasiteettia vähintään 15–20 prosenttia. Koska Ukrainan iskut ovat sittemmin kiihtyneet, vaikutus voi tällä hetkellä olla suurempi.