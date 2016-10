Suojelupoliisi laittomasti Suomeen jäävistä: Riski radikalisoitumiseen olemassa

Suojelupoliisin päällikkö Antti Pelttari arvioi, että laittomasti Suomeen jäämässä oleviin turvapaikanhakijoihin liittyvät riskit kohdistuvat enimmäkseen yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen. On kuitenkin mahdollista, että osa heistä radikalisoituu ja muodostaa terrorismin torjunnan kannalta Suomelle uhan.

– Suomessa on jo nyt yli 300 terrorismin kohdehenkilöä. Terrorismiin liittyviä verkostoja ja tukirakenteita on olemassa. On olemassa riski, että laittomasti maahan jäävät päätyisivät näihin verkostoihin ja sitä kautta kohdehenkilöiden määrä kasvaisi, Antti Pelttari huomauttaa Nykypäivän haastattelussa.

Suojelupoliisin päällikön mukaan sisäistä ja ulkoista turvallisuutta ei ole enää mielekästä erottaa toisistaan. Pelttarin mukaan toimijoiden, kuten sisä- ja puolustusministeriön valmiudet yhteistyöhön ovat kuitenkin erinomaiset. Hän ei näe tarvetta rakenteiden purkamiseen perustamalla vaikkapa yhteinen turvallisuusministeriö, jonka perustamista ex-poliisiylijohtaja Mikko Paatero kirjassaan Sisäinen turvallisuus horjuu esittää.

– Väitän, että turvallisuusrakenteessamme ei ole olemassa valuvikaa, joka täytyisi korjata.

Pelttari epäilee lisäksi, että sisä- ja puolustusministeriön yhdistävästä turvallisuusministeriöstä tulisi oikeusvaltion näkökulmasta liian vaikutusvaltainen. Tai ainakin tämä herättäisi kysymyksiä.

Rakenteiden purkamisen sijasta olennaista olisi saada lainsäädäntö ajan tasalle. Käytännössä kyse on tiedustelulainsäädännöstä, jonka osalta Suomi on Pelttarin mukaan "selkeästi muita Pohjoismaita ja useita Euroopan maita jäljessä".

– Se, että nykyiset toimivaltuutemme on rajattu vain kotimaahan eikä viranomaisilla ole pääsyä verkkoon, on oikeastaan aika kestämätön tilanne, Pelttari toteaa.

Valmisteilla olevassa tiedustelulainsäädännössä Suojelupoliisille kaavaillaan toimivaltuuksia myös ulkomailla ja tietoverkoissa tapahtuvaan tiedusteluun vakavista Suomeen kohdistuvista kansallisen turvallisuuden uhista myös ilman konkreettista rikosepäilyä. Näin Suojelupoliisi voisi saada ajoissa vihiä esimerkiksi uhasta, jossa terrorijärjestö Isis pyrkisi ohjaamaan tuntemattomia tahoja valmistelemaan terroritekoa Suomeen.