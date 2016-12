Ministeri Paula Risikko: Syrjäytymistä ehkäisevä Ankkuri-toiminta koko maahan

Ankkuri-mallissa poliisi, sosiaalityöntekijä, psykiatriaan erikoistunut sairaanhoitaja ja nuorisotyöntekijä työskentelevät yhdessä auttaakseen nuoria, jotka oireilevat rikoksilla. Vaikka malli on valtakunnallinen, Ankkuri-toiminta mukautuu kunkin alueen erityispiirteisiin.

Sisäministeri Paula Risikon (kok.) mukaan nuorten rikoksilla oireilun taustalla on usein muita syitä, kuten elämänhallintaan, mielenterveyteen ja päihteisiin liittyviä kysymyksiä. Ankkuri-toiminnan tavoitteena on varmistaa, ettei nuori ajaudu pysyvästi rikollisuuden pariin.

Ankkurissa viranomainen, monesti poliisi, tapaa nuoren, joka on jäänyt kiinni kielletystä toiminnasta. Moniammatillinen ryhmä käy nuoren kanssa tämän tilannetta läpi ja katsoo mikä palvelu auttaisi nuorta elämässä eteenpäin.

– Tärkeintä on tunnistaa kärjistyneen tilanteen taustalla olevat syyt, jotka voivat olla esimerkiksi väärään seuraan ajautuminen, harrastusten puute, henkiset ongelmat tai aikuisen tuen puuttuminen, Risikko sanoo.

– Ankkuri-toiminta tarjoaa nuorelle uuden mahdollisuuden. Nuorta ei kohdella häirikkönä tai tulevana rikollisena, vaan ihmisenä, joka on vaikeuksissa, mutta jolla on mahdollisuus muuttaa elämäänsä, Risikko jatkaa.

Ennalta estäminen on aina halvempaa

Ankkuri-toiminta on syrjäytymisen ehkäisyn ohella tapa torjua polarisaatiota ja ylisukupolvista syrjäytymistä. Tilastojen mukaan ongelmat kasaantuvat Suomessa pienelle osalle väestöä, ja näiden perheiden lapset ovat muita suuremmassa riskissä syrjäytyä ja joutua ongelmiin.

– Ankkuri voi olla näiden nuorten pelastusrengas, sillä he eivätkä heidän vanhempansa aina löydä palvelujen piiriin, Paula Risikko toteaa.

Toimintamallin etuna on muun muassa se, että viranomaisilla on mahdollisuus nuorten suostumuksella jakaa tarvittavaa tietoa keskenään. Viime vuosien varrella toimintaan on tullut myös radikalisoitumista ehkäisevä ulottuvuus.

– Yhteiskunta, joka torjuu tehokkaasti syrjäytymistä, torjuu samalla väkivaltaista radikalisoitumista ja ekstremismiä, jotka ovat uhka demokratialle ja sisäiselle turvallisuudelle, Risikko painottaa.